Noveli zakona o delovnih razmerjih se obeta veto

Socialni partnerji so se o noveli zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, pogajali več mesecev. Foto: STA

Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta.

V interesni skupini delodajalcev so v predlogu za odložilni veto med drugim opozorili na postopek priprave in sprejemanja sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki po njihovem ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. Izpostavili so tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih določb, med drugim jih skrbijo rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju z ustavo.

Vlada potrdila neusklajen predlog, bližji sindikatom

Socialni partnerji so se sicer o noveli zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, pogajali več mesecev. Prva različica je šla junija v javno obravnavo neusklajena, tudi to pa je bil razlog, da so delodajalci julija izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta. Nato so oktobra vse tri strani na maratonskih sestankih poskusile z vnovičnim usklajevanjem, a neuspešno.

Vlada je tako potrdila neusklajen predlog, bližje sindikalni strani, ob tem pa poudarila, da gredo v spremembe zakona v dveh krogih. V prvem krogu gre torej za novelo, ki vključuje določbe dveh evropskih direktiv in nekaj rešitev iz osnutka, ki je bil poleti v javni obravnavi. Z dokončno potrditvijo novele se bo Slovenija izognila tožbi Evropske komisije oz. kazni v višini 1,5 milijona evrov.

V drugem krogu naj bi socialni partnerji uskladili preostale rešitve, ki so jih tokrat izločili, sindikati in delodajalci pa bodo k pogajanjem vabljeni še z dodatnimi predlogi. Ali se bodo delodajalci, ki so po četrtkovi potrditvi zakonske novele v državnem zboru poudarili, da je koalicija pokazala, da ji ni mar za socialni dialog, udeležili drugega kroga pogajanj o zakonu, še ni jasno.