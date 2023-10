Poslanci v DZ danes po vetih v državnem svetu vnovič potrdili tri zakone

Poslanci so na današnjem glasovanju z 52 glasovi za in 28 proti ponovno sprejeli novelo zakona o zaščiti živali, na katero je državni svet izglasoval veto. Prav tako je državni zbor vnovič sprejel novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), na katero je državni svet izglasoval veto. Za je glasovalo 47 poslancev, 33 pa jih je bilo proti. Tretji znova potrjeni zakon po vetu državnega sveta se nanaša na ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19. Za sprejetje zakona je glasovalo 50 poslancev, proti pa 33.

Glavni cilj predlagateljev zakona je večja zaščita živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Noveli zakona se zdaj obeta ustavna presoja.

Novela med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice ter popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih. Obenem ureja status terapevtskih psov in uvaja institut kvalificiranega prijavitelja. Gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, osveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih.

Zakonsko besedilo določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe na ozemlju celotne države.

Prvopodpisana med predlagatelji novele Meira Hot (SD) je v torek znova zavrnila očitke, da novela predstavlja napad na kmete in degradacijo veterinarske stroke. "Še enkrat poudarjam, ne gre za napad na nikogar, ampak za iskreno željo narediti odločen in nujen korak naprej za večjo in boljšo zaščito živali," je dejala.

Novelo zakona o zaščiti živali so podprle vse koalicijske poslanske skupine, proti pa sta bili opozicijski SDS in NSi, katerih poslanci so med obravnavo zakona izpostavili številne pripombe zakonodajno-pravne službe DZ, ki je med drugim ocenila, da je zakon pomanjkljiv, da ne spoštuje načel pravne države in enakosti pred zakonom.

Noveli so nasprotovali tudi predstavniki kmetijskih organizacij. Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je v izjavi za medije napovedal, da če bo novela vnovič sprejeta, bodo zahtevali ustavno presojo. Prepričani so namreč, da bi lahko imela "neželene in nepričakovane posledice na celoten sektor ter tudi družbo kot celoto".

DZ je novelo o zaščiti živali prvotno sprejel 20. septembra, teden dni pozneje pa je državni svet nanjo izglasoval veto. Ocenil je namreč, da pri oblikovanju sprejetih zakonskih rešitev za zaščito živali veterinarska, kmetijska in pravna stroka ni bila upoštevana. Na tokratnem glasovanju je moralo zato novelo podpreti najmanj 46 poslancev.

Novela zakona o KGZS

Novelo so predlagatelji iz koalicije – prvopodpisana je Mateja Čalušić (Svoboda) – v parlamentarni postopek vložili z namenom zagotoviti večjo avtonomijo in depolitizacijo zbornice. "Po našem mnenju javni funkcionarji in politiki nimajo kaj početi v organih zbornice, saj vanjo vnašajo politične konflikte in obremenjenost z dnevno politiko," je dejala Čalušićeva na torkovi seji.

V skladu z novelo na naslednjih volitvah, ki bodo leta 2024, za položaje v ključnih organih zbornice, torej svet, upravni odbor ter predsednika in podpredsednike, ne bi smeli kandidirati člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine.

Zakon so na današnjem glasovanju podprli poslanci Svobode, Levice in trije poslanci SD. Preostali štirje poslanci SD se namreč pridružujejo kritikam, da je zakon ustavno sporen, kar je tudi stališče opozicije. Med drugim so kritični do dejstva, da predvidena ureditev velja zgolj za KGZS, ne pa tudi za druge zbornice z obveznim članstvom, kot sta odvetniška in zdravstvena.

Nasprotovanju noveli zakona o KGZS so v preteklosti večkrat izrazili tudi v vodstvu zbornice.

DZ zbor je zakon sprejel 20. septembra, državni svetniki pa so 27. septembra nanj izglasovali odložilni veto. Državni svetniki so namreč prepričani, da novela krši ustavno načelo enakosti pred zakonom in da določb predloga zakona ni moč izvajati, saj članstvo v političnih strankah in politično delovanje ni informacija javnega značaja, ki bi jo lahko ob kandidaturi posameznikov v organe KGZS preverjali. Za vnovično potrditev je novela na današnjem glasovanju potrebovala 46 glasov podpore.

Potrdili tudi zakon o povrnitvi glob in stroškov v času pandemije

Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19, določa povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo. Po zakonu bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo.

Ponovno odločanje je državnemu zboru naložil DS, ki je na že sprejeti zakon izglasoval veto. Zakon naj bi bil neustrezen in neprimeren, sprejete rešitve zakona pa da predstavljajo kršitev načela pravne države in slab zgled za naprej. Izpostavili so tudi, da je bilo v času epidemije covid-19 zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi treba sprejemati epidemiološke ukrepe, so opozorili.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je kot ključni cilj zakona izpostavila odpravo posledic pretirane represije in prekomernih posegov v človekove pravice, do katerih je prišlo zaradi vladanja z neustavnimi odloki v času epidemije covid-19. Na ta način bi povrnili zaupanje ljudi v pravno državo in spoštovanje njihovih pravic.

Po navedbah Švarc Pipanove je bilo med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022 uvedenih približno 62 tisoč prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob pa je znašal okoli 5,7 milijona evrov.

V opoziciji zakona niso podprli, saj menijo, da je odvečen in neustrezen ter da ruši načela pravne države. Opozorili so tudi, da bi sprejetje zakona, s katerim se posega v odprte prekrškovne ali celo sodne postopke, lahko odprlo plaz novih tovrstnih zahtev.

V koalicijskih strankah pa v zakonu vidijo možnost za popravo krivic, storjenih v obdobju epidemije, ko je prišlo do pretirane kazenskopravne represije in pretiranega posega v človekove pravice, kar se je kazalo tudi s številnimi javnimi shodi in protesti.