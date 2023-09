Zadnji dan septembrskega plenarnega zasedanja DZ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo tokratno redno sejo sklenili z razpravo o opozicijskem predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva, da bi zavarovanci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje upokojitev in še želijo delati, prejemali polni znesek pokojnine in delali za polni delovni čas. Razpravljali bodo tudi o Bloudkovih priznanjih.

V SDS z novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlagajo spremembo obstoječe zakonske ureditve na način, da se zavarovancem, ki izpolnijo zakonske pogoje za polno starostno upokojitev in za katere delodajalec zaradi delovnih potreb izrazi interes po ponovni zaposlitvi tudi po njihovi upokojitvi, omogoči hkrati prejemanje starostne pokojnine v polnem znesku (100 odstotkov) in opravljanje dela v delovnem razmerju za polni delovni čas (dvojni status).

Tudi o vladnem predlogu dopolnitve zakona o Bloudkovih priznanjih

Poslanci bodo razpravljali tudi o vladnem predlogu dopolnitve zakona o Bloudkovih priznanjih, ki predvideva, da se med dobitnike priznanj vključi tudi dobitnike olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih in medalje s šahovske olimpijade.

Vlada je z dopolnilom predlagala še, da bi v prehodno določbo zakonskega predloga med upravičence vključili še športnike, ki so dosegli vrhunske mednarodne rezultate v času pred uveljavitvijo predlaganega zakona, a nagrade še niso dobili.

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog zakona o dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju, predlogu novele o zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških.