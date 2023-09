Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo z obravnavo več zakonskih predlogov danes nadaljevali redno plenarno zasedanje. Na dnevnem redu bosta med drugim zakonski predlog o vračilu neustavnih covidnih glob in predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada odpraviti nekatere neustavnosti.

Predlog vladnega zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19, med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

Predlagana ureditev temelji na analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev t. i. protikoronskih ukrepov. V analiziranem obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 je bilo na neustavnih pravnih podlagah uvedenih nekaj več kot 62 tisoč prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob je znašal okoli 5,7 milijona evrov.

Tudi predlog novele zakona o duševnem zdravju

Pred poslanci bo danes tudi predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada odpraviti neustavnost ter zagotoviti varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja. Izboljšati želijo dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke.

DZ bo sicer obravnaval tudi predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravni status članic univerze in javno službo v visokem šolstvu, ter predlog novele insolvenčnega zakona, s katero želi vlada v pravni red prenesti določila evropske uredbe, odpraviti neskladja z ustavo in uvesti spremembe za boljše poplačilo upnikov

O vseh omenjenih zakonskih predlogih bo DZ glasoval v sredo.