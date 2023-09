Poslanci o spremembah zakona o zaščiti živali in KGZS

Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje DZ med drugim obravnavali predlagane spremembe zakona o zaščiti živali in o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Po koncu obravnave bodo glasovali o danes in v torek obravnavanih zakonskih predlogih.

Predlog novele zakona o zaščiti živali, o katerem je julija v DZ že potekala javna predstavitev mnenj, med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Predlagatelji, poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD), kot glavni cilj navajajo večjo zaščito živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja.

V KGZS so do predloga novele zakona kritični

Predlog novele zakona o KGZS, ki so ga v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Matejo Čalušić (Svoboda), medtem predvsem posega v volitve organov zbornice, v KGZS pa so do njega kritični. S predlagano novelo želijo predlagatelji preprečiti poseganje politike v delovanje zbornice.

Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi predlagani noveli gradbenega zakona in zakona o verski svobodi. Zadnji delež državnega nadomestila za plačilo prispevkov verskih uslužbencev z zdajšnjih stotih znižuje na 60 odstotkov. Z novelo gradbenega zakona pa so želeli državni svetniki onemogočiti legalizacijo objektov daljšega obstoja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, a jo je zavrnil že matični odbor.

DZ bo na današnji seji glasoval o vseh danes obravnavanih zakonskih predlogih ter o predlogih, ki jih je obravnaval v torek.