V osrednji Italiji odmeva smrt priljubljene medvedke

V italijanski pokrajini L'Aquila je bila ponoči ustreljena medvedka, ki se je pogosto zadrževala v bližnjih vaseh in bila priljubljena pri ljudeh. Moški, ki je ustrelil medvedko, trdi, da je nanjo streljal iz strahu. Smrt medvedke po imenu Amarena je pretresla prebivalce in je bila deležna ostrih obsodb politikov ter zagovornikov pravic živali.

Amareno so ustrelili v četrtek zvečer v bližini kraja San Benedetto dei Marsi v osrednji italijanski deželi Abruci. Moški, ki je na svojem posestvu ustrelil medvedko, trdi, da ga je prestrašila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Amarena je pripadala skupini ogroženih apeninskih rjavih medvedov. V narodnem parku Abruzzo jih živi še približno 60. Foto: Reuters

Toda pri eni vodilnih italijanskih organizacij za pravice živali, Ligi proti vivisekciji (LEAL), so prepričani, da gre za divjega lovca, ki so ga karabinjerji medtem že identificirali. Dodali so, da je bila Amarena "simbol narodnega parka Abruzzo" in da so jo imeli vsi radi, tako prebivalci kot turisti.

Združenje za zaščito živali OIPA je pozvalo k primerni kazni za moškega, ki je ubil Amareno. Pri združenju so prepričani, da je bila medvedka žrtev kampanje proti zverem, ki v Italiji poteka že mesece, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ni opravičila

Uprava narodnega parka Abruzzo pa je sporočila, da ni razloga za opravičevanje tega dogodka. "Čeprav je Amarena povzročala škodo v kmetijstvu in živinoreji, je park vselej povrnil škodo. Medvedka, ki se je sprehajala okoli z mladiči, ni bila nikoli težava za ljudi," je opozorilo vodstvo parka.

Tudi predsednik dežele Abruci Marco Marsilio je dejal, da noben medved v Abruciju še nikoli ni ogrožal prebivalcev s svojo navzočnostjo.

Oblasti so že sprožile preiskavo dogodka. Mladiča poginule medvedke trenutno iščejo z droni in gozdnimi čuvaji.

Medvedko so nazadnje posneli v začetku tega tedna, kako se z mladičema potika po kraju San Sebastiano dei Marsi. Foto: Reuters

"Amarena" zaradi češenj, ki jih je oboževala

Kosmatinka je postala priljubljena zahvaljujoč videoposnetkom njenih diskretnih obiskov okoliških krajev, na katerih se pojavlja s svojimi mladiči, preden mirno odhlača nazaj v gozd. Ime Amarena je dobila po črnih češnjah, ki jih je imela še posebej rada. Njena smrt je močno pretresla tamkajšnje prebivalce.

Smrt medvedke ponovno sproža pogosto težavno vprašanje o sobivanju medveda in človeka. To vprašanje je aktualno še zlasti na Trentinskem v severni Italiji, kjer je medvedka aprila ubila 26-letnega tekača. Upravno sodišče v Trentu je po ostrem pravnem boju kljub nasprotovanju deželne vlade maja začasno preklicalo ukaz o njenem odstrelu.