Na Kitajskem dviga prah medved, ki naj bi bil videti kot človek #video #foto

Oskrbniki kitajskega živalskega vrta Hangzhou so izjavo za medije posredovali kar z vidika Angelike, malezijskega sončnega medveda, ki velja za najmanjšega med medvedi in v dolžino meri le od 120 do 150 centimetrov, tehta pa med 27 in 65 kilogrami.

"Ko pomislite na medvede, je prva stvar, ki vam pride na misel, ogromna postava in neverjetna moč. Ampak vsi medvedi nismo velikani in poosebljena nevarnost. Malajski medvedi smo drobni, najmanjši medvedi na svetu."

"Žival je resnična"

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek medveda, ki stoji na zadnjih nogah, ljudje pa so špekulirali, da so njegove vitke noge in gube ter dlake videti kot človek, ki nosi kostum medveda.

Tiskovni predstavnik živalskega vrta je dejal, da je žival resnična in da človek v medvedji obleki poleti pri 40 stopinjah Celzija na prostem ne bi zdržal več kot nekaj minut. "Omedlel bi," je dejal, še poroča Guardian.

To pa ni prvi primer, ko so ljudje mislili, da gre za prevaro. V nekaterih drugi živalskih vrtovih so bili obtoženi, da poskušajo prodati pse, pobarvane tako, da so videti kot volkovi, ali divje mačke in osle, pobarvane, da so videti kot zebre.

