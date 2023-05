Sodišče v Italiji začasno zadržalo ukaz o odstrelu "slovenske" medvedke

Medvedka, ki naj bi aprila na severu Italije ubila 26-letnega tekača, za zdaj ostaja pri življenju. Upravno sodišče v Trentu je namreč danes začasno preklicalo odredbo vlade severnoitalijanske dežele Trentinsko - Zgornje Poadižje glede njenega odstrela, ta je zadržana do 27. junija. Zagovorniki pravic živali so odločitev pozdravili.

Sodišče v Trentu je z današnjo odločitvijo ugodilo pritožbam različnih združenj za pravice živali, med drugim Lige proti vivisekciji (LAV), ki odstrelu medvedke nasprotujejo.

Začasno zadržali odstrel še enega medveda

Sodišče v Trentu je hkrati začasno zadržalo tudi ukaz deželne vlade glede odstrela še enega medveda, ki velja za nevarnega, MJ5, sporočilo LAV povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sodniki so svojo odločitev med drugim utemeljili z dejstvom, da nevarnost obeh živali, predvsem medvedke JJ4, na katero se sklicujejo deželne oblasti, ni bila v zadostni meri dokazana. V zvezi s tem ni bila opravljena nobena "zadostna preiskava", so menili.

Začasno zadržanje do konca junija

Odločitev o začasnem zadržanju ukaza glede usmrtitve živali velja do konca junija. Do takrat lahko vpletene strani podajo dodatna pojasnila, razloge, dokaze ali ugovore. Dokončno odločitev o zadevi naj bi sprejeli sredi decembra, ko je predvidena nadaljnja javna obravnava, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pri društvu LAV so odločitev sodišča pozdravili in jo označili za "novo zmago za LAV". "Življenje medvedov je za zdaj varno," so sporočili. Kot so ob tem še napovedali, si bodo prizadevali za namestitev živali v varno zatočišče. V zvezi s tem želijo oblastem tudi predstaviti projektni načrt.

Medvedka Gaia

Oblasti na Trentinskem so pred današnjo odločitvijo sodišča že dvakrat odredile odstrel medvedke JJ4, ki je znana tudi po imenu Gaia, a je sodišče v Trentu uveljavitev odloka o odstrelu obakrat razveljavilo, s čimer je ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali.

Aktivisti tudi oporekajo dokazom, da je bila za smrt 26-letnega Andree Papija kriva medvedka JJ4. Italijansko združenje za zaščito živali Leal meni, da je Papija ubil odrasel medvedji samec. To naj bi bilo razvidno iz DNK na Papijevem truplu, pa tudi iz razdalje med podočniki pri ugriznih ranah, ki naj bi bila značilna za medvedjega samca.

Potomka slovenskih medvedov

17-letna medvedka JJ4 je potomka slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije v letih 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.