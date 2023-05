Preobrat: "slovenska" medvedka ni ubila tekača v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medvedka Jj4, ki naj bi v začetku aprila letos v deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje na severu Italije napadla in ubila 26-letnega tekača Andrea Papija, je po poročanju italijanskih medijev "oprana krivde". Po ugotovitvah sodnomedicinske preiskave je tekača napadel medvedji samec, ne medvedka Jj4.

Medvedka Jj4, ki šteje 17 let, je potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije v letih 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.

Medvedko so po smrti tekača ujeli gozdarji in jo namestili v ogrado z elektriko v centru za oskrbo živali Casteller v Trentinu. Zaradi ugotovitev veterinarske preiskave o medvedjih ugrizih, ki so bili usodni za 26-letnika, pa bi jo lahko izpustili na prostost.