Sodišče v Italiji znova prizaneslo dvojici medvedov

Najvišje upravno sodišče v Italiji je v petek zadržalo odločitev o odstrelu medvedke, ki je aprila ubila tekača, in medveda, ki je nekaj tednov pred tem na istem območju napadel pohodnika. Ugodilo je pritožbi aktivistov za zaščito živali in menilo, da bi bil odstrel "nesorazmeren in neskladen" z nacionalnimi in nadnacionalnimi predpisi.