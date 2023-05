Do začasne ustavitve odstrela lovci iz narave odvzeli 180 medvedov

V času do izdaje začasne odredbe, s katero je upravno sodišče ustavilo izvajanje odločbe z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, je bilo iz narave z odstrelom že odvzetih 180 rjavih medvedov, so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire.

Kot so navedli, so bili s tožbo zoper dovoljenje za odvzem medvedov iz narave in predlogom za izdajo začasne odredbe, ki so ju vložili v nevladni organizaciji Alpe Adria Green, seznanjeni 23. maja, nanjo pa odgovorili argumentirano, a je na koncu upravno sodišče do izdaje pravnomočne sodne odločitve v upravnem sporu ustavilo izvajanje odstrela.

Ob tem so spomnili, da se dovoljenje za odstrel, ki je bilo izdano 13. aprila, nanaša na območje z največjo gostoto rjavih medvedov. Po njihovih navedbah gre za 122 lovišč v upravljanju lovskih družin in lovišč s posebnim namenom. Pojasnili so še, da je bilo v obdobju do izdaje začasne odredbe o ustavitvi odstrela po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije iz narave z odstrelom odvzetih 180 rjavih medvedov.

Da je upravno sodišče 23. maja ustavilo izvajanje odločbe o odstrelu medvedov v tem letu, so danes sporočili iz nevladne organizacije Alpe Adria Green. Ob tem so navedli, da so lovci navkljub vloženi tožbi odstrel medvedov že izvedli. Foto: Shutterstock

Ministrstvu med drugim očitajo, da so lovske družine z odločitvijo sodišča seznanili šele tri dni po tem, ko je bila odločitev že sprejeta. V društvu so prepričani, da 235 medvedov letos, 220 lani in še 200 prej, ki so že bili ali še bodo odstreljeni z dovoljenjem države, ni ogrozilo življenja ali škodovalo premoženju, je pa "za skoraj milijon evrov napolnilo denarnice neznanim prejemnikom".

Po njihovem mnenju so na državni ravni predpisane visoke kvote odstrela zavarovanih živalskih vrst namenjene ustvarjanju ekonomske dejavnosti "lovskega turizma". Kot ocenjujejo, je zaslužka s poboji medvedov vsako leto okoli milijon evrov. "Podatkov o tem, komu in koliko gre ta denar, koliko je od tega plačanega davka, saj gre za naše skupno premoženje, nimamo, saj nam podatka ne razkrijejo ne ministrstva ne Lovska zveza Slovenija," so bili kritični.