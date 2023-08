Medved si je privoščil ohladitev v bazenu, prestrašeni sosedje na pomoč poklicali policijo #video

V mestu Burbank v zvezni državi Kalifornija so policisti posneli in objavili posnetek medveda, ki si je privoščil ohladitev v bazenu.

Medvedu je bilo očitno zelo vroče in se je odločil ohladiti v bazenu na dvorišču ene izmed hiš v mestu Burbank v zvezni državi Kalifornija. Sosedje, ki so opazili medveda, so bili šokirani, na pomoč so poklicali policijo.

Ko so prišli možje v modrem, se je medved odločil, da ima dovolj uživanja v vodi, preskočil je ograjo in izginil v gozd. Policisti tako niso posredovali, dogodek so posneli in ga objavili na profilu na Facebooku. Ob tem so zapisali, da bodo območje nadzirali.