Neverjetno, kaj se je zgodilo blejskim gasilcem #video

Na Bledu je 66-letni Avstrijec svoj avtomobil znamke BMW brezbrižno parkiral pred garažna vrata PGD Bled in gasilcem za nekaj časa onemogočil odhod na nujno intervencijo. Gasilci so s tehničnimi sredstvi zadevo hitro rešili, kršitelj pa je plačal zgolj 40 evrov kazni.

Blejski gasilci so ob odhodu na intervencijo presenečeno ugotovili, da je pred garažna vrata PGD Bled, na intervencijsko pot, na kateri je parkiranje prepovedano, 66-državljan Avstrije parkiral svoje vozilo.

Ker so hiteli na pomoč ljudem, ki so ostali ujeti v turističnem vlakcu, na katerega je padlo podrto drevo, so se hitro odzvali. Vozilo jim je uspelo premakniti toliko, da so lahko z gasilskim tovornjakom odšli na intervencijo.

Za neodgovorno ravnanje plačal 40 evrov

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so kršitelju izdali 80 evrov globe. Ker jo je plačal na kraju prekrška, je bila kazen polovična, torej je za svoje neodgovorno dejanje plačal 40 evrov.

"Takšna dejanja so skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna, saj vsi dobro vemo, da je pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja vsaka sekunda še kako pomembna in dragocena. Svetujemo, da vedno uporabljate parkirna mesta, ki so za to namenjena, in nikoli ne parkirate na intervencijskih poteh, parkirnih prostorih za invalide, saj imajo poseben namen," so še zapisali na policiji.