Odbor DZ zavrnil svetniški predlog novele gradbenega zakona

Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so predlog državnega sveta zavrnili. Miroslav Gregorič (Svoboda) je v obrazložitvi glasu sicer podprl stališče vlade, je pa ocenil, da se bo morala vlada "lotiti resne novele gradbene zakonodaje". Foto: STA

Člani odbora DZ za infrastrukturo so danes brez razprave zavrnili predlog novele gradbenega zakona, s katerim so želeli državni svetniki onemogočiti legalizacijo objektov daljšega obstoja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.