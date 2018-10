Hišne številke ni več mogoče dobiti brez fasade #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številne slovenske samograditelje na rob obupa spravlja nov gradbeni zakon. Prenovljeni postopki pri gradnji, na primer družinske hiše, so neživljenjski in brez kakršnegakoli smisla, opozarjajo.

Nova zakonodaja predvideva:

- ob koncu gradnje, za katero je treba imeti gradbeno dovoljenje, je treba pridobiti še uporabno dovoljenje, po katerem je objekt mogoče uporabljati. Izjema pri tem so zgolj nezahtevni objekti;

- uporabno dovoljenje lahko upravna enota izda zgolj za dokončan objekt. Kar pomeni, da brez pročelja ali ograje na balkonu lahko nanj kar pozabite;

- uporabno dovoljenje je tudi pogoj za dodelitev hišne številke.

Pročelje lahko počaka

Investitor Tadej Horvat je dom za svojo mlado družino začel graditi lani jeseni. Pročelje na hiši pred vselitvijo prvotno ni bilo v njihovem finančnem načrtu. "Fasade nismo imeli v načrtu narediti takoj. Nameravali smo se vseliti in leto ali dve počakati. A zdaj bomo očitno morali tudi to narediti," je za Planet TV dejal Horvat.

Fasada je sestavni del objekta. Uporabnega dovoljenja za objekt ni mogoče dobiti brez fasade ali ograj na balkonih, določa nov gradbeni zakon.

Nekateri fasade ne naredijo niti po desetih letih ali več

"Filozofija vseh naših investitorjev je bila takšna, da si hišo zgradil, pročelje pa boš končal enkrat pozneje. Ljudje so celo že deset, petnajst let v hiši, pa še nimajo fasade ali ograj. Prepričan sem, da bi to že lahko naredili," je povedal Stanislav Klemenčič iz projektivnega podjetja Ingra.

Izvedbo fasade so si številni investitorji namreč pustili za čas, ko si bodo od gradnje finančno opomogli.

Fasada postala nepričakovana ovira za marsikoga

"Načeloma lahko fasado narediš pozneje. Žrtvuješ tistih nekaj evrov več na začetku za ogrevanje, sicer pa menim, da za vselitev nima pomena. Glavno, da lahko greš noter, da so notranja dela končana," je razmišljal Horvat.

Nepričakovana ovira za marsikoga. A gradbena inšpekcija lahko vseljenim najprej izreče opozorilo in določi rok za ureditev pročelja. Podoben predlog ima tudi projektant Klemenčič. "Investitor hiše se bo vselil na gradbišče, inšpektorji mu bodo določili rok, na primer tri leta, čez tri leta pa bo moral prinesti uporabno dovoljenje in potrditev hišne številke. Rešitev smo našli v trenutku, nobenih težav ni več," je bil prepričan Klemenčič.

Trenutno je priporočen enoletni rok za ureditev nepravilnosti, ki se v primeru hudih socialnih okoliščin lahko podaljša. A vizija graditeljev mora biti celostna. "Investitorji morajo imeti v mislih, da gradijo objekt, ki ima streho, ki ga zaprejo, ima pročelje in ograje, da dobijo hišno številko, je sestavni del tega, da se selijo," je še sklenil Klemenčič. Šele nato naj bi bile na vrsti preostale stvari, povezane z vselitvijo.

Družina Horvat upa, da jim bo uspelo čim prej. "Ker nekateri izvajalci zamujajo oziroma se ne držijo rokov, računam, da bi se lahko vselili prihodnje leto," se je nadejal Horvat.