Državni svet izglasoval tri odložilne vete

Državni svet je na današnji izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali, novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19. To pomeni, da bo moralo zakonske predloge na ponovnem glasovanju podpreti 46 poslancev. Državni svetniki predlagajo, da poslanci ob ponovnem glasovanju vse zavrnejo.

Obe noveli in zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19 je državni zbor sprejel pretekli teden. Odložilna veta na omenjeni noveli pa je v ponedeljek predlagala komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, odložilni veto na zakon pa komisija državnega sveta za državno ureditev

Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Predlagatelji, poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD), so kot glavni cilj navedli večjo zaščito živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja.

Odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali je podprlo 23 državnih svetnikov, eden je bil proti.

Kot je na današnji seji državnega sveta spomnil podpredsednik pristojne komisije državnega sveta Anton Medved, novela ni uživala širše podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, pri čemer je slednja opozorila, da so nekatere določbe vprašljive z ustavnopravnega vidika. Foto: STA/Katja Kodba

Veto tudi na novelo zakona o KGZS

Novelo zakona o KGZS so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Matejo Čalušić (Svoboda). Predlagatelji želijo z novelo zagotoviti večjo avtonomijo in depolitizacijo zbornice.

V skladu z novelo na naslednjih volitvah, ki bodo leta 2024, za položaje v ključnih organih zbornice, torej svet, upravni odbor in predsednika ter podpredsednike, ne bi smeli kandidirati člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine.

Za odložilni veto na novelo zakona o KGZS je glasovalo 26 državnih svetnikov, eden je bil proti.

Predsednik komisije državnega sveta za kmetijstvo Branko Tomažič je na današnji seji pojasnil, da je novela ustavno sporna z vidika kršitve volilne pravice v okviru pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, načela enakosti pred zakonom in načela pravne države. Novela obenem močno posega v avtonomijo zbornice.

V času epidemije je šlo za izjemne okoliščine

Državni svet je odložilni veto na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov izglasoval s 17 glasovi za in osmimi proti. Predlagatelji veta so opozorili, da je zakon neustrezen in da je šlo v času epidemije za izjemne okoliščine. V državnem zboru bo za vnovično sprejetje zakona potrebnih vsaj 46 glasov.

Državni zbor je prejšnjo sredo sprejel zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času covida-19. Po zakonu bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave, ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje.