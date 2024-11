DS izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna

Državni svet je z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna za leto 2025. Kljub dogovoru z vlado o povišanju sredstev DS so koalicijski poslanci na odboru DZ za finance z dopolnilom DS odvzeli približno 480.000 evrov sredstev, o tem pa se z DS niso posvetovali, je pojasnil predsednik DS Marko Lotrič.

Kot so v Državnem svetu v petek navedli v obrazložitvi predloga za veto, je odbor DZ za finance z dopolnilom na predlog koalicije državnemu svetu odvzel sredstva v višini 485.000 evrov, pri čemer pa ni bilo utemeljitve odvzema in podatkov, na katere bi lahko oprli trditev, da bodo predlagana nižja proračunska sredstva zadostovala za nemoteno izvedbo vseh zastavljenih aktivnosti. "Izvajanje pristojnosti državnega sveta bo resno ogroženo oziroma celo izničeno, če državni svet ne bo imel zadostnih finančnih sredstev, s pomočjo katerih bo te pristojnosti izvajal," so opozorili.

Po njihovem prepričanju takšno ravnanje DZ pomeni "dejanski poseg v obseg proračunskih sredstev, namenjenih izvajanju pristojnosti državnega sveta, predstavlja pa tudi poseg v njegovo finančno avtonomnost v okviru že dogovorjenega in usklajenega obsega sredstev".

Izpostavili so še, da se v koaliciji ob predlaganem dopolnilu o tem niso uskladili z državnim svetom, prav tako mu niso dali možnosti predstavitve stališča do dopolnila. Tako gre po njihovem mnenju za kršitev ustavnega načela sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi, kar da državni svet "sili, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti, s čimer bo izpodbijal tako spremenjeni proračun za leto 2025 v delu, ki je sporen za državni svet".