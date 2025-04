Predlagatelji veta menijo, da sprejeta novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst. Novela po njihovem mnenju prav tako ne bo vodila do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, pač pa v občutljiv in kompleksen sistem uvaja obsežne spremembe in omejitve. Te bodo močno vplivale na delo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter delovanje javnega zdravstvenega sistem, so prepričani.

Menijo, da novela posega v ustavne pravice in svoboščine, kot so prepoved diskriminacije in enakost pred zakonom, pravico do zasebne lastnine, svobodo dela in svobodno gospodarsko pobudo. Pri tem so posebej izpostavili člen, ki se nanaša na omejitve koncesionarjev glede porabe presežkov prihodkov nad odhodki.

Če bo veto izglasovan, bo moral DZ o noveli odločati še enkrat. Pri ponovnem odločanju je zahtevana večina vseh poslancev, torej 46 glasov.

Poslanci DZ so na izredni seji prejšnji teden s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno zdravstvo od zasebnega. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih. Novelo so podprli poslanci Svobode, SD in Levice. Proti so bili poslanci NSi. Poslanci SDS in nepovezani poslanci, člani stranke Demokrati, pa so sejo obstruirali.