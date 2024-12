Zdravnik osumljen preprodaje zdravil in drog #video

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je kazensko ovadil osumljenca, ki je z zlorabo položaja preprodajal zdravila, zdravju škodljiva zdravila in prepovedane droge. Gre za zdravnika v eni od slovenskih bolnišnic, ki je do zdravil prišel s pisanjem belih receptov.

Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, je povedal, da je predkazenski postopek potekal od marca letos in da je dveh kaznivih dejanj proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami osumljen zdravnik ene od slovenskih bolnišnic. Zagrožena kazen za omenjeni kaznivi dejanji je od enega do deset let zapora.

Zdravnik je po ugotovitvah NPU v daljšem časovnem obdobju, to je vsaj od leta 2022, zlorabljal zaupanje delodajalca in svoj položaj. "S pisanjem belih receptov je preprodajal zdravju škodljiva zdravila in prepovedane droge," je dejal Muženič.

V predkazenskem postopku so opravili štiri hišne preiskave, med katerimi so policisti zasegli 36 različnih snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge oziroma zdravju škodljiva zdravila. "Zasežene snovi so bile poslane nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju v nadaljnje preiskave."

Zasegli so med zasvojenimi priljubljene substance

Muženič je razkril, da so pri preskavi kaznivih dejanj, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo, uporabili prikrite preiskovalne ukrepe, osnumljeni pa je bil 18. decembra priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. "Posebnost tega primera je, da je kazniva dejanja izvrševal zdravnik, ki je zavezan hipokratovi prisegi. Druga posebnost je ta, da gre za zdravila, ki se jih lahko uživa, vendar le pod strokovnim nadzorom, saj lahko povzročajo škodljive posledice za zdravje ali pa hudo zasvojenost. Govorimo o substancah, kot so oksikodon, aprazolan, diazepan, helex, tramal, metamfetamin, apaurin in podobno," je pojasnil Muženič.