Ameriški javni zdravstveni sistem se pod vodstvom ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega in njegove ekipe svetovalcev, ki so nasprotniki cepljenja, pomika v zelo nevarno smer, je v sredo v senatu v Washingtonu posvarila odpuščena direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Susan Monarez.

Monarez, ki je bila v senatu potrjena le z glasovi republikancev, si je za položaj direktorice CDC izbral Kennedy. V sredo je bil položaj v senatnem odboru za zdravstvo postavljen na glavo, saj so ji demokrati med javnim zaslišanjem izražali podporo, republikanci pa so jo z redkimi izjemami napadali.

Demokratski senator iz Virginije Tim Kaine se ji je celo javno opravičil. "Dr. Monarez, dolgujem vam opravičilo. Ko ste bili tu na zaslišanju za potrditev, sem vas zelo ostro izpraševal, ne glede na vaše kvalifikacije," je dejal in dodal, da je glasoval proti, ker je bil prepričan, da ne bo imela poguma nasprotovati Kennedyju.

Nevarnost vračanja nalezljivih bolezni

Monarez in nekdanja glavna medicinska svetnica CDC Debra Houry sta opisali porazno razpoloženje znotraj nacionalnih zdravstvenih agencij ter dejali, da Kennedy, ki ne verjame v cepljenje, s svojimi političnimi svetovalci zavrača znanstvene podatke o varnosti in učinkovitosti cepiv.

Monarez je bila na položaju le 29 dni, ko jo je Kennedy zaradi nestrinjanja odpustil. Na zaslišanju je dejala, da se bodo v Ameriko vrnile nalezljive bolezni, kot je otroška paraliza, če bodo zdravstveni minister in njegovi politični svetovalci še naprej uničevali sistem.

Verjamem, da se bodo ponovno pojavile bolezni, ki jih je mogoče preprečiti, in verjamem, da bodo naši otroci trpeli zaradi stvari, zaradi katerih jim ni treba trpeti," je povedala in pojasnila, da je bila odpuščena, ker ni podpisala novih priporočil za cepljenje svetovalnega odbora CDC, katerega člane je zaradi skeptičnosti do cepiv imenoval Kennedy.

Zavračanje znanosti

Kennedy po njenih besedah ni ponudil nobenih znanstvenih dokazov v podporo svoji zahtevi po spremembi programa cepljenja otrok, o čemer je, kot naj bi ji sam povedal, vsak dan govoril s predsednikom Donaldom Trumpom.

Houry je medtem poudarila, da je eden od Kennedyjevih svetovalcev kot pristranske zavrnil znanstvene podatke o cepljenju novorojenčkov proti hepatitisu B, ker je želel odpraviti to cepljenje.

Kennedyjev svetovalni odbor CDC naj bi o cepljenju novorojenčkov proti hepatitisu B sicer razpravljal danes, prav tako o cepljenju proti noricam in covidu-19.

Ker je Kennedy Monarez odpustil, bo priporočila odbora potrdil ali zavrnil njen naslednik, vršilec dolžnosti direktorja CDC in Kennedyjev namestnik Jim O'Neill. "Zaradi tega sem zelo nervozna," je še dejala Monarez.

Trump reže sredstva za raziskave raka

Ogrožene so tudi raziskave raka, pri katerih imajo sicer ZDA vodilni položaj. Trumpova administracija je namreč zmanjšala financiranje ključnih znanstvenih projektov, s čimer je ogrozila ne le vodilni položaj države v znanosti na svetu, temveč tudi usodo bolnikov z rakom, poroča Futurism.

"V znanosti smo odlični," je za New York Times povedal Harold Varmus, nekdanji direktor Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) in znanstvenik, dobitnik Nobelove nagrade. "Zakaj bi želeli uničiti eno naših največjih bogastev?" se je še vprašal.

Milijardni rezi

V prvih treh mesecih svojega drugega mandata je Trump zmanjšal proračun NIH za 2,7 milijarde dolarjev (2,3 milijarde evrov). Zvezne raziskave raka so bile še posebej prizadete, kar bo po mnenju kritikov upočasnilo napredek pri iskanju učinkovitih zdravljenj. Odločitev je že povzročila množična odpuščanja in prekinitev pomembnih znanstvenih študij, ki so potekale.

Robert Kennedy ml. po besedah Monarez ni ponudil nobenih znanstvenih dokazov v podporo svoji zahtevi po spremembi programa cepljenja otrok, o čemer je, kot naj bi ji sam povedal, vsak dan govoril s predsednikom Donaldom Trumpom. Poleg tega je Trump za prihodnje leto predlagal nov krog rezov, vključno z zmanjšanjem proračuna Nacionalnega inštituta za raka, ki deluje pod okriljem NIH, s 7,2 milijarde dolarjev (6,1 milijarde evrov) na 4,5 milijarde dolarjev (3,8 milijarde evrov).

Uničujoče posledice za bolnike

Ta zmanjšanja bi lahko imela uničujoče posledice. Študija, objavljena v reviji Journal of Clinical Oncology, je pokazala, da vsakih 326 dolarjev, vloženih v raziskave raka, podaljša pričakovano življenjsko dobo za eno leto. Petletna stopnja preživetja pri raku se je z 49 odstotkov v 70. letih prejšnjega stoletja povečala na današnjih 68 odstotkov, ocenjuje pa se, da bo skoraj 39 odstotkov Američanov v nekem trenutku svojega življenja zbolelo za rakom.

Pritisk na zmanjšanje financiranja izhaja iz nezaupanja nekaterih konservativcev v zdravstveni sistem, ki ga vidijo kot koruptivnega in političnega, zlasti po pandemiji covida-19. Kot utemeljitev za zmanjšanja sredstev izkoriščajo tudi pobude za krepitev raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI), nekatere vloge za nepovratna sredstva pa so zaradi uporabe besed, kot je trans, napačno označene kot sporne.

Še en udarec je Robert Kennedy ml., sekretar ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve, zadal s tem, ko je prekinil obetavne raziskave tehnologije mRNK, za katere strokovnjaki pravijo, da bi lahko vodile do univerzalnega cepiva proti raku.

Ironično je, da do rezov prihaja ravno v času, ko je znanost na robu neverjetnih prebojev, kot so nove, ciljno usmerjene radioterapije, ki manj škodujejo okoliškemu zdravemu tkivu.

"Verjamem, da smo eden redkih laboratorijev v državi, specializiranih za ovire pri dostavljanju zdravil pri pediatričnem raku možganov," je dejala profesorica Rachael Sirianni z medicinske fakultete Chan Univerze v Massachusettsu, katere raziskave se osredotočajo na meduloblastom, hitro rastočega možganskega raka pri otrocih. "Ko me odstranite iz ekosistema, odstranite nekaj, česar ni mogoče nadomestiti," je dodala.

Zaradi razmer nekateri vodilni znanstveniki, vključno z Nobelovim nagrajencem Varmusom, razmišljajo o odhodu iz Združenih držav Amerike in nadaljevanju dela v tujini.