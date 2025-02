Ameriški senat je z 52 glasovi proti 48 danes potrdil 71-letnega Roberta Kennedyja mlajšega za ministra za zdravstvo in socialo. Za enega najbolj spornih kandidatov zaradi nasprotovanja cepljenju in širjenja teorij zarot so glasovali vsi republikanci, razen njihovega nekdanjega vodje Mitcha McConnlla. Ta je tako kot vsi demokrati glasoval proti.

Senator McConnell iz Kentuckyja je po poročanju ameriških medijev tako že tretjič glasoval z demokrati proti potrditvi kandidata za visok položaj v novi vladi predsednika Donalda Trumpa, ki ga je kot vodjo senatne večine pred leti dvakrat zaščitil pred potrditvijo ustavne obtožbe.

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja se je lani najprej potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo, kampanjo nato nadaljeval kot neodvisni kandidat, dokler ni prestopil k Trumpu, ki ga je novembra naznanil kot prihodnjega ministra za zdravje.

Njegova kandidatura med najbolj spornimi

Njegova kandidatura za visok položaj v Trumpovi vladi je bila med najbolj spornimi zaradi širjenja napačnih informacij o cepivih in teorij zarot ter zanikanja znanstvenih dejstev. Med drugim je član gibanja proti cepljenju, izjavil pa je tudi, da novi koronavirus ne škoduje Judom in Kitajcem ter izrazil dvom v to, da mikrobi povzročajo nalezljive bolezni.

Robertu Kennedyju mlajšemu se je sicer že lani odpovedal praktično ves demokratski Kennedyjev klan.

Po drugi strani pa je zaradi njegovih napadov na dobičkonosno farmacevtsko industrijo v ZDA presenetljiva tudi splošna podpora senatnih republikancev, ki so povezani z interesi te in prehrambne industrije. Med njegovimi prednostnimi nalogami so namreč tudi boj poti debelosti in izločanje visoko predelanih živil, navaja britanski BBC.

"Draga zdravila in nezdrava hrana med Američani povzročajo naraščanje kroničnih bolezni"

Kennedy trdi, da draga zdravila in nezdrava hrana v ZDA povzročajo naraščanje kroničnih bolezni med Američani, s čimer se lahko demokrati, ki si prizadevajo za znižanje cen zdravstva in bolj zdravo prehrano, le strinjajo. Ne strinjajo pa se z njegovimi teorijami o nevarnosti cepljenja.

Lani je 77 Nobelovih nagrajencev v odprtem pismu senatu izrazilo nasprotovanje njegovemu imenovanju in opozorilo, da bi njegova potrditev lahko ogrozila javno zdravje.

Zdaj pa vodi resor z več kot 80 tisoč zaposlenimi in proračunom 1,7 bilijona dolarjev. Vodi ga v času, ko znanstveniki opozarjajo na naraščajočo grožnjo ptičje gripe, medtem ko se zaradi upada precepljenosti znova pojavljajo že premagane otroške bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.