Na. R., STA

Četrtek,
4. 9. 2025,
9.34

Osveženo pred

9 minut

obvezno cepljenje otroci šola zdravje ukinitev cepljenje ZDA Florida

Četrtek, 4. 9. 2025, 9.34

9 minut

Florida namerava ukiniti obvezna cepljenja

Avtorji:
Na. R., STA

Florida | Če bi spremembe v celoti uveljavili, bi Florida postala prva ameriška zvezna država, ki bi opustila obvezno cepljenje šolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije. | Foto Guliverimage

Če bi spremembe v celoti uveljavili, bi Florida postala prva ameriška zvezna država, ki bi opustila obvezno cepljenje šolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Guliverimage

Glavni zdravstveni uradnik ameriške zvezne države Florida je v sredo obvezna cepljenja proti nalezljivim in drugim boleznim primerjal s suženjstvom in napovedal, da jih bodo ukinili. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi tega ljudje umirali.

"Kdo sem jaz, da vam bom govoril, kaj bi morali vnesti v svoje telo? Kdo sem, da vam bom govoril, kaj bi moral v svoje telo vnesti vaš otrok? Nimam te pravice. Vaše telo je dar od Boga," je na novinarski konferenci dejal glavni floridski zdravstveni uradnik Joseph Ladapo. Kot je dodal, bodo lahko starši kot razlog za zavrnitev cepljenja otrok navedli verske ali druge osebne razloge.

Ladapo, ki nasprotuje cepljenjem, je profesor zdravstvenih ved na državni univerzi Floride, doktoriral pa je na univerzi Harvard. | Foto: Guliverimage Ladapo, ki nasprotuje cepljenjem, je profesor zdravstvenih ved na državni univerzi Floride, doktoriral pa je na univerzi Harvard. Foto: Guliverimage Pristojni še niso podali podrobnosti ali časovnice glede odprave določil, ki na Floridi med drugim odrejajo obvezno cepljenje šolskih otrok, med drugim proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, noricam in hepatitisu B.

Številne obveznosti je mogoče odpraviti le z glasovanjem v državnem kongresu, kjer imajo večino republikanci, medtem ko lahko nekatere odpravi državno zdravstveno ministrstvo. 

V pripravi številne spremembe

Odpravo podpira tudi guverner Floride Ron DeSantis, ki je v sredo napovedal, da bodo republikanci kmalu predstavili velik zdravstveni paket, s katerim bodo uzakonili spremembe.

V zadnjih letih so mnogi ameriški desničarji postali skeptični do vseh cepiv. Predsednik Donald Trump je na položaj ministra za zdravje imenoval Roberta Kennedyja mlajšega, ki je odkrit nasprotnik cepljenj. Pred pandemijo covid-19 so na Floridi cepili 94 odstotkov predšolskih otrok, lani je ta delež padel na 88 odstotkov, poroča Washington Post.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), iz katere je Trumpova vlada izstopila, so cepljenja po svetu v zadnjih 50 letih rešila najmanj 154 milijonov življenj.

"Vrnile se bodo smrtno nevarne bolezni"

Pediatrinja Nancy Silva je za Washington Post povedala, da bo ukinitev obveznih cepljenj za šolske otroke ogrozila njihovo zdravje in vrnila smrtno nevarne bolezni, s katerimi se njihovi starši niso nikoli soočili.

obvezno cepljenje otroci šola zdravje ukinitev cepljenje ZDA Florida
