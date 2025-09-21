Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Teniški globus, 21. september

Iga Swiatek po preobratu in hudem boju do lovorike v Seulu

Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 500 v Seulu z nagradnim skladom nekaj manj kot 900.000 evrov. V finalu je po tesnem dvoboju z 1:6, 7:6 (3), 7:5 premagala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo in se podpisala pod 25. turnirsko lovoriko v karieri.

Dvoboj v korejski prestolnici je trajal dve uri in 45 minut, 24-letna Poljakinja pa je bila po prvem nizu v slabem položaju. Toda ob koncu drugega je bila bolj zbrana in dobila podaljšano igro, v tretjem pa je nadoknadila zaostanek odvzema servisa in v 12. igri nato z "breakom" končala dvoboj.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je igrala v jubilejnem 30. finalu na najvišji ravni, osvojila pa je 25. lovoriko. Letos je bila najboljša še v Wimbledonu in Cincinnatiju, izgubila pa je na zadnji stopnički turnirja v Bad Homburgu.

Tridesetletna Rusinja je 11. nastopila v finalu turnirjev najvišje ravni, ostaja pa pri petih lovorikah. Letos je dobila turnir v Linzu in izgubila pred mesecem dni v Monterreyu.

Swiatek bo tudi v ponedeljek na posodobljeni lestvici WTA ostala na drugem mestu, Aleksandrova pa bo ostala 11., kar je njena najboljša uvrstitev v karieri.

Seul, WTA 500 (898.610 evrov):
- finale:
Iga Swiatek (Pol/1) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 1:6, 7:6 (3), 7:5.

Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):
- četrtfinale:
Brandon Nakashima (ZDA/4) - Marcos Giron (ZDA) 6:3, 2:6, 7:6 (3);
Alejandro Tabilo (Čil) - Christopher O'Connell (Avs) 4:6, 7:5, 6:2;

Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):
- četrtfinale:
Valentin Royer (Fra) - Learner Tien (ZDA/7) 7:6 (0), 4:6, 6:2;
Corentin Moutet (Fra/4) - Tomas Etcheverry (Arg) 3:6, 3:0 - predaja.

