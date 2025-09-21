Iga Swiatek po preobratu in hudem boju do lovorike v Seulu

Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 500 v Seulu z nagradnim skladom nekaj manj kot 900.000 evrov. V finalu je po tesnem dvoboju z 1:6, 7:6 (3), 7:5 premagala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo in se podpisala pod 25. turnirsko lovoriko v karieri.

Dvoboj v korejski prestolnici je trajal dve uri in 45 minut, 24-letna Poljakinja pa je bila po prvem nizu v slabem položaju. Toda ob koncu drugega je bila bolj zbrana in dobila podaljšano igro, v tretjem pa je nadoknadila zaostanek odvzema servisa in v 12. igri nato z "breakom" končala dvoboj.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je igrala v jubilejnem 30. finalu na najvišji ravni, osvojila pa je 25. lovoriko. Letos je bila najboljša še v Wimbledonu in Cincinnatiju, izgubila pa je na zadnji stopnički turnirja v Bad Homburgu.

Tridesetletna Rusinja je 11. nastopila v finalu turnirjev najvišje ravni, ostaja pa pri petih lovorikah. Letos je dobila turnir v Linzu in izgubila pred mesecem dni v Monterreyu.

Swiatek bo tudi v ponedeljek na posodobljeni lestvici WTA ostala na drugem mestu, Aleksandrova pa bo ostala 11., kar je njena najboljša uvrstitev v karieri.