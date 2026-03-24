"Torej lahko greš streljat s pištolo, bikov pa ne smeš iti gledat," je svojo zanimivo zgodbo s treninga v Oklahomi opisal Žiga Lin Hočevar, naš vrhunski divjevodaš v kajaku in kanuju na divjih vodah. 18-letnik nam je razkril tudi prve vtise s proge, kjer bo letos potekalo svetovno prvenstvo, dve leti pozneje pa bo tam tudi olimpijska tekma.

Naši najboljši kajakaši in kanuisti na divjih vodah se že vneto pripravljajo na novo sezono. Nekateri izmed njih so se odpravili na priprave v Oklahomo, kjer bo letos potekalo svetovno prvenstvo, leta 2028 pa bo tam olimpijska proga v kajaku in kanuju na divjih vodah.

Žiga Lin Hočevar s svojo sestro ob progi v Oklahomi. Foto: Osebni arhiv

Žiga Lin je do zdaj tam opravil nekaj več kot deset treningov in nam razkril, da je proga precej netipična v primerjavi s progami na tekmah svetovnega pokala. "Proga je sicer umetna in moramo povedati, da jo od takrat, ko smo prišli, skoraj vsak dan spreminjajo. Ta center so zgradili že pred nekaj leti, ampak so ga morali prenoviti za svetovno prvenstvo in se še malo lovijo zaradi tega. Drugače pa je center ogromen in ima dva kanala. Če sem prav razumel in je bila to prava informacija, bodo olimpijske igre v drugem kanalu. Torej svetovno prvenstvo bo v levem kanalu, olimpijske igre naj bi bile v desnem kanalu. Desni kanal sem videl brez vode, tako da težko kaj pametnega povem. Sicer pa levi kanal, v katerem veslamo, vodo zelo 'meša', kot rečemo v našem žargonu. Malo se je treba navaditi na način veslanja, ampak je že vsak dan bolje."

Občutki slovenskega 18-letnika so torej mešani, saj so po dolgem času naredili specifično progo, kjer je po njegovem mnenju dobro, da opraviš čim več treninga. Proga je v teh dneh kar obljudena, saj se je tam zbralo precejšnje število reprezentanc. Treningi potekajo 12 ur na dan, od 7.30 zjutraj do 19.30 zvečer.

Raje si kuha sam

Žiga Lin je prvič v ZDA in nam je na kratko opisal Oklahomo. "Drugače je mesto zelo čisto. Vse je veliko. Trgovine so ogromne v primerjavi z evropskimi … vse je večje. V nedeljo po tekmi bo malo več časa za ogled mesta. Sam treniram vsak dan in še nisem imel časa, da bi si ogledal mesto. Lahko rečem, da je hrana zanič. V sobi imamo tudi kuhinjo, tako da si večinoma kuham sam. Imamo tudi zajtrk v hotelu, ampak je zelo ameriški. Ne vem, ali imajo prava jajca, in tudi kruh se mi zdi zelo predelan. Zato sem se raje odločil, da grem v trgovino in si kupim ovsene kosmiče, saj vem, kako se telo odziva na to."

Žiga Lin Hočevar je znan kot zelo vesten športnik pri treningih. Foto: Instagram

Nenavadno: streljat bi šel lahko, rodea pa si ni smel ogledati

Slovenski reprezentanti so imeli možnost gledati rodeo, ampak naš sogovornik ni imel te sreče, saj ga varnostniki niso spustili na prizorišče. V ZDA velja, da si polnoleten pri 21 letih, Žiga pa še ni star toliko. Vse skupaj se mu je zdelo še toliko bolj smešno, ko je pozneje izvedel, da bi lahko šel streljat s strelnim orožjem, medtem ko si rodea ni mogel ogledati.

"Vse skupaj je bilo videti kot velik bar, v katerega lahko vstopiš, če si star 21 let. Ostal sem pred vrati, tako da sem se obrnil in šel v sobo spat. To mi je res malo žal, saj se mi ni zdelo, da bi bil tam notri žur. Vse skupaj je izpadlo malo smešno. Mislim, da pri nas za to ne bi bilo treba, da si polnoleten. Ob tem pa lahko povem, da sem se pogovarjal z avstrijskim tekmovalcem. Oni so šli s strelnim orožjem streljat tarče. Vprašal sem ga, ali moraš biti tudi za to star 21 let, pa mi je odgovoril, da če si star 12 let, imaš zastonj. Torej lahko greš streljat s pištolo, bikov pa ne smeš iti gledat. Malce nenavadno je vse skupaj."

Nenavadne temperature Foto: Osebni arhiv

V zadnjih dneh pa je bilo v Oklahomi tudi precej nenavadno vreme za ta čas, saj so imeli marca pravi vročinski val, z nekaj dnevi s temperaturami do 35 stopinj Celzija. "Da, drži, da je kar toplo, čeprav je od včeraj in bo do konca tedna zelo vetrovno. Zaradi tega so vrata na progi težja. Prihodnje dni bo tukaj še vedno 30 stopinj Celzija, ampak se bo zaradi vetra vročina manj čutila oziroma bo na vodi hladneje," nam je še povedal Žiga Lin Hočevar, ki je kljub svoji mladosti že veliko dosegel na največjih tekmovanjih. Najbolj odmeven je naslov evropskega prvaka iz leta 2024 v domačem Tacnu.

