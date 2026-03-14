Solberg zapravil prednost, a dobil dež, v soboto bo brutalno #video

V zelo zahtevnih blatnih razmerah se nadaljuje tretja letošnja dirka svetovnega prvenstva v reliju. Tudi po drugem dnevu dirkanja oziroma po desetih od skupno 19 hitrostnih preizkušenj vodi Oliver Solberg, a samo še dobro sekundo pred devetkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem.

Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Petkov dan v Keniji je mladi Oliver Solberg začel 33 sekund pred Elfynom Evansom in skoraj minuto pred Sebastienom Ogierjem, na koncu dneva pa je bila Toyotina trojica tesno skupaj. Šved je imel samo še 1,1 sekunde prednosti pred zdaj drugim Francozom, Britanec je zdrsnil na tretje mesto in zaostajal 20,5 sekunde. Tudi na četrte mestu je bil po desetih od skupno 19 hitrostnih preizkušenj Toyotin dirkač, Finec Sami Pajari (+1:10,5). Tovarniška voznika znamke Hyundai sta sledila na petem in šestem mestu, Belgijec Thierry Neuville (+1:46,1) in Francoz Adrien Fourmaux (+1:47,3).

V soboto bodo razmere za dirkanje še težje, saj je znova začelo deževati. Marsikje na progi stoji voda! Vodilni Solberg je sicer dejal, da si sam želi dež.