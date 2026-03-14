Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

14. 3. 2026,
6.00

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Toyota Sebastien Ogier Elfyn Evans Oliver Solberg reli Safari reli

Sobota, 14. 3. 2026, 6.00

48 minut

Reli Safari Kenija, petek

Solberg zapravil prednost, a dobil dež, v soboto bo brutalno #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Oliver Solberg Toyota | Oliver Solberg | Foto Red Bull Content Pool

Oliver Solberg

Foto: Red Bull Content Pool

V zelo zahtevnih blatnih razmerah se nadaljuje tretja letošnja dirka svetovnega prvenstva v reliju. Tudi po drugem dnevu dirkanja oziroma po desetih od skupno 19 hitrostnih preizkušenj vodi Oliver Solberg, a samo še dobro sekundo pred devetkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem.

reli Safari Kenija Oliver Solberg
Sportal Blatna Afrika: po dveh brzincih vodi Solberg #video

Sebastien Ogier | Foto: Red Bull Content Pool Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Petkov dan v Keniji je mladi Oliver Solberg začel 33 sekund pred Elfynom Evansom in skoraj minuto pred Sebastienom Ogierjem, na koncu dneva pa je bila Toyotina trojica tesno skupaj. Šved je imel samo še 1,1 sekunde prednosti pred zdaj drugim Francozom, Britanec je zdrsnil na tretje mesto in zaostajal 20,5 sekunde. Tudi na četrte mestu je bil po desetih od skupno 19 hitrostnih preizkušenj Toyotin dirkač, Finec Sami Pajari (+1:10,5). Tovarniška voznika znamke Hyundai sta sledila na petem in šestem mestu, Belgijec Thierry Neuville (+1:46,1) in Francoz Adrien Fourmaux (+1:47,3).

Poglejte vrhunce petkovega dirkanja v Keniji:

V soboto bodo razmere za dirkanje še težje, saj je znova začelo deževati. Marsikje na progi stoji voda! Vodilni Solberg je sicer dejal, da si sam želi dež.

Elfyn Evans
Sportal Elfyn Evans tretjič dobil edini snežni reli svetovnega prvenstva #video
Toyota Sebastien Ogier Elfyn Evans Oliver Solberg reli Safari reli
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

