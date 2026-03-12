Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

reli WRC Sebastien Ogier Thierry Neuville Elfyn Evans Oliver Solberg

Četrtek, 12. 3. 2026, 19.00

Reli Safari Kenija, 1. dan

Blatni reli Safari Kenija, po dveh brzincih vodi Solberg

reli Safari Kenija Oliver Solberg | Oliver Solberg | Foto Red Bull Content Pool

Oliver Solberg

Foto: Red Bull Content Pool

V Keniji se je začel tretji letošnji reli za točke svetovnega prvenstva. Po uvodnih dveh od skupno 20 hitrostnih preizkušenj sta na prvem in drugem mestu zmagovalca prvih dveh letošnjih dirk Oliver Solberg in Elfyn Evans. Tradicionalni reli Safari Kenija, ki so ga prvi dan zaznamovale blatne ceste, bo potekal do nedelje.

Elfyn Evans | Foto: Red Bull Content Pool Elfyn Evans Foto: Red Bull Content Pool Švedski dirkač Oliver Solberg (Toyota) je najhitreje začeli reli Safari Kenija, tretjo postajo letošnje sezone svetovnega prvenstva. Po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah si je v blatnih razmerah privozil več kot pol minute naskoka pred moštvenim kolegom, Britancem Elfynom Evansom.

Solberg, ki je dobil že uvodni reli sezone v Monaku, se je najbolje znašel v zahtevnih blatnih razmerah v bližini Naivashe. Pred Evansom, ta je bil drugi v Monaku in zmagal na prejšnji postojanki na Švedskem ter vodi v svetovnem prvenstvu, si je nabral 33,3 sekunde naskoka.

"To je bila že prava pustolovščina. Nad razlikami sem bil malo presenečen, vendar sem se skušal držati ritma in prebrati cesto. Včasih je ta suha, potem pa za zavojem nenadoma mokra," je bil v cilju po prvem dnevu nasmejan Šved. Na prvih petih mestih so se sicer zvrstili vozniki Toyote. Tretji je Francoz Sebastien Ogier, aktualni in kar devetkratni svetovni prvak, ki tudi letos ne nastopa na vseh relijih, zaostaja 1:05,1 minute. Četrti je Japonec Takamoto Katsuta (+ 1:15,3), peti pa Finec Sami Pajari (+2:06,4).

Šesti je Belgijec Thierry Neuville v Hyundaiju (+2:21,9). Vsi vozniki japonskega moštva so sicer imeli obilo težav zaradi blata in pregrevanja avtomobilov.

V petek v Keniji sledi naslednjih osem od 20 hitrostnih preizkušenj. V soboto bo na sporedu šest brzincev, v nedeljo še štirje.

reli WRC Sebastien Ogier Thierry Neuville Elfyn Evans Oliver Solberg
