Avtor:
M. P.

Nedelja,
15. 3. 2026,
13.20

Osveženo pred

28 minut

Elfyn Evans Sebastien Ogier Hyundai Thierry Neuville Oliver Solberg Toyota Takamoto Katsuta reli Safari reli WRC

Reli Safari Kenija, nedelja

Po odstopu prvih treh prva zmaga za Takamota Katsuto

reli Safari Kenija Takamoto Katsuta Toyota | Takamoto Katsuta je dosegel svojo sploh prvo zmago na dirki za svetovno prvenstvo. | Foto Red Bull Content Pool

Takamoto Katsuta je dosegel svojo sploh prvo zmago na dirki za svetovno prvenstvo.

Foto: Red Bull Content Pool

Po sobotnem odstopu prve trojice (Oliver Solberg, Sebastien Ogier in Elfyn Evans) je tretjo dirko svetovnega prvenstva v reliju dobil na papirju šele peti voznik Toyotine tovarniške ekipe Takamoto Katsuta. To je za Japonca sploh prva zmaga na najvišji ravni.

reli Kenija Takamoto Katsuta
Sportal Saj ni res, pa je: v blatnem kaosu odstopili prvi trije #video

Takamoto Katsuta je bil tisti, ki je Toyoti pridirkal zmago v Keniji. Na tretji dirki sezone so zmagali še tretjič, saj sta prvi dve dobila Oliver Solberg in Elfyn Evans. | Foto: Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta je bil tisti, ki je Toyoti pridirkal zmago v Keniji. Na tretji dirki sezone so zmagali še tretjič, saj sta prvi dve dobila Oliver Solberg in Elfyn Evans. Foto: Red Bull Content Pool Reli Safari Kenija so zaznamovale skoraj nemogoče razmere, saj je bilo po obilnem deževju na trasi dirke obilo vode. Tako so z okvarami na svojim dirkalnih Toyotah v soboto odstopili trije Toyotini vozniki Oliver Solberg, devetkratni prvak Sebastien Ogier in Elfyn Evans, ki so bili na prvih treh mestih. Enako se je zgodilo tudi Thierryju Neuvillu (Hyundai). Ti so se v nedeljo sicer vrnili na dirko, a so lahko dirkali le za točke na zadnji hitrostni preizkušnji, sicer pa so dirko končali na mestih od 10 do 13.

Samo štirje dirkači z dirkalnimi specialkami razreda WRC1 so v celoti odpeljali vseh 19 hitrostnih preizkušenj. Zmagal je Takamoto Katsuta (Toyota), kar je Japončeva sploh prva zmaga v svetovnem prvenstvu. Slavil je 27,4 sekunde pred drugouvrščenim Adrienom Fourmauxjem (Hyundai). Tretji Sami Pajari (Toyota) je zaostal že več kot tri minute, četrti Esapekka Lappi (Hyundai) pa še minuto in 41 stotink več.

Oliver Solberg Toyota
Sportal Solberg zapravil prednost, a dobil dež, v soboto bo brutalno #video
reli Safari Kenija Oliver Solberg
Sportal Blatna Afrika: po dveh brzincih vodi Solberg #video
Elfyn Evans
Sportal Elfyn Evans tretjič dobil edini snežni reli svetovnega prvenstva #video
Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.