Po sobotnem odstopu prve trojice (Oliver Solberg, Sebastien Ogier in Elfyn Evans) je tretjo dirko svetovnega prvenstva v reliju dobil na papirju šele peti voznik Toyotine tovarniške ekipe Takamoto Katsuta. To je za Japonca sploh prva zmaga na najvišji ravni.

Takamoto Katsuta je bil tisti, ki je Toyoti pridirkal zmago v Keniji. Na tretji dirki sezone so zmagali še tretjič, saj sta prvi dve dobila Oliver Solberg in Elfyn Evans. Foto: Red Bull Content Pool Reli Safari Kenija so zaznamovale skoraj nemogoče razmere, saj je bilo po obilnem deževju na trasi dirke obilo vode. Tako so z okvarami na svojim dirkalnih Toyotah v soboto odstopili trije Toyotini vozniki Oliver Solberg, devetkratni prvak Sebastien Ogier in Elfyn Evans, ki so bili na prvih treh mestih. Enako se je zgodilo tudi Thierryju Neuvillu (Hyundai). Ti so se v nedeljo sicer vrnili na dirko, a so lahko dirkali le za točke na zadnji hitrostni preizkušnji, sicer pa so dirko končali na mestih od 10 do 13.

Samo štirje dirkači z dirkalnimi specialkami razreda WRC1 so v celoti odpeljali vseh 19 hitrostnih preizkušenj. Zmagal je Takamoto Katsuta (Toyota), kar je Japončeva sploh prva zmaga v svetovnem prvenstvu. Slavil je 27,4 sekunde pred drugouvrščenim Adrienom Fourmauxjem (Hyundai). Tretji Sami Pajari (Toyota) je zaostal že več kot tri minute, četrti Esapekka Lappi (Hyundai) pa še minuto in 41 stotink več.