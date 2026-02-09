Vohun trdi: Putin ima nazoren posnetek Trumpa, ki ne sme priti v javnost

Nekdanji agent sovjetske varnostno-obveščevalne službe KGB Alnur Musajev, ki že več let vztraja, da Donald Trump na skrivaj sodeluje z Rusijo, trdi tudi, da ruski predsednik Vladimir Putin razpolaga z videoposnetkom Trumpa, ki naj bi bil seksualne narave, in drugimi materiali, ki bi lahko kompromitirali predsednika ZDA. Ta tako imenovani "kompromat" naj bi posedovali tudi v Kazahstanu, v preteklosti pa naj bi ga po Musajevovih besedah že poskusili izkoristiti.

Donald Trump je leta 2013 zaradi lepotnega tekmovanja Miss Universe obiskal Moskvo in prenočeval v tamkajšnjem hotelu Ritz-Carlton (danes The Carlton, Moscow), kjer so ga na skrivaj posnele kamere, nameščene v hotelski sobi.

To trdi Alnur Musajev, 72-letni nekdanji agent sovjetske obveščevalne agencije KGB, predhodnice današnje ruske FSB, ki je imel po razpadu Sovjetske zveze dolgo kariero v kazahstanskih obveščevalnih in političnih krogih, kasneje pa se je preselil na Dunaj v Avstrijo.

Donald Trump na prireditvi Miss Universe v Moskvi leta 2013 Foto: Profimedia

Kot je 6. februarja dejal za ukrajinsko televizijo Espreso TV (vir), naj bi kamere v hotelsko sobo Donalda Trumpa v moskovskem hotelu predhodno namestili ruski obveščevalci, posnetki, ki so domnevno seksualne narave, pa so nato pristali v rokah ruske varnostne službe FSB in posledično ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Moskovski hotel Ritz-Carlton (danes The Carlton, Moscow) leta 2015 Foto: Shutterstock

Domnevne posnetke ima tudi Kazahstan, trdi nekdanji vohun

Z materiali, ki bi lahko kompromitirali ameriškega predsednika, po zagotovilih Musajeva razpolaga tudi Kazahstan. Lastnik hotela Carlton v Moskvi je namreč kapitalski sklad Verny Capital, ki ga upravlja kazahstanski poslovnež Bulat Utemuratov.

Ta je imel odlične odnose z nekdanjim kazahstanskim predsednikom Nursultanom Nazarbajevom. "Kar je bilo posneto v tem hotelu, je končalo tudi v Kazahstanu," trdi Musajev.

Donald Trump je bil v preteklih letih večkrat tarča kritik in obtožb, da občuduje ruskega predsednika Vladimirja Putina ter da njegovo mnenje in stališča ceni bolj, kot je to morda primerno za državnika ameriške republikanske stranke. Foto: Guliverimage

Kazahstan naj bi z domnevnimi videoposnetki Trumpa Američane po Musajevovih navedbah celo že poskušal "mehko" izsiljevati, in sicer leta 2017 v času prve administracije Donalda Trumpa, ker naj bi v Astani upali, da bi to morda lahko vodilo do poglobitve sodelovanja med Kazahstanom in ZDA.

Velika zamera Vladimirja Putina

Učinek je bil sicer povsem nasproten, a ne zaradi Američanov, temveč zaradi Vladimirja Putina, saj naj bi ta nekdanjemu predsedniku kazahstanske vlade in takratnemu predsedniku kazahstanskega komiteja za nacionalno varnost Karimu Masimovu močno zameril, da je poskusil uporabiti nekaj, kar Putin smatra za svojo osebno last, je za ukrajinsko televizijo dejal Musajev.

V nemirih, ki so v začetku leta 2022 izbruhnili v Kazahstanu, je glede na uradno statistiko umrlo več kot 200 ljudi. Foto: Reuters

Nekdanji agent KGB trdi, da je ruski predsednik Vladimir Putin svoj politični vpliv nato uporabil do te mere, da so se razmere v Kazahstanu v prihodnjih letih tako zelo zaostrile, da je Rusija v začetku leta 2022 za umiritev razmer v Kazahstan poslala celo svojo vojsko.

Krivda za vse je po besedah Musajeva padla na Masimova, ki je bil kasneje zaradi izdaje in domnevnega poskusa nasilnega prevzema oblasti celo obsojen na zaporno kazen.

Musajev trdi tudi, da je Donald Trump skrivni vir ruskih obveščevalcev z vzdevkom Krasnov

"Leta 1987 sem delal v 6. oddelku sovjetske KGB v Moskvi. Najpomembnejše delo našega oddelka je bilo rekrutiranje vohunov in virov informacij med poslovneži v kapitalističnih državah. Naš oddelek je tistega leta rekrutiral 40-letnega poslovneža iz ZDA, Donalda Trumpa, in mu dal vzdevek Krasnov," je Musajev pred letom dni zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook (vir).

"Danes kartoteka obveščevalca Krasnova v FSB ne obstaja več. Za to je osebno poskrbel eden najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ima v posesti tudi omenjeno kartoteko," je še zapisal Musajev.

Donald Trump je leta 1987, ki ga Musajev navaja kot leto, ko naj bi vzhajajočo zvezdo newyorške nepremičninske scene rekrutirala KGB, res odpotoval v Moskvo. Uradno je šlo za poslovni obisk: Trump naj bi se s sovjetskimi oblastmi pogovarjal o gradnji oziroma odprtju hotela v sovjetski, danes ruski prestolnici. Medij Politico je leta 2017 poročal, da je Trumpovo potovanje v Moskvo skoraj zagotovo organizirala varnostno-obveščevalna služba KGB oziroma da je imela pri tem zadnjo besedo. Na fotografiji Donald Trump leta 1987. Foto: Guliverimage

Musajev je sicer že pred osmimi leti trdil tudi, da Putin Trumpa vrti okrog prsta. Julija 2018 je v objavi na Facebooku zapisal, da je Donald Trump ugriznil v vabo, ki sta mu jo nastavila Vladimir Putin in ruska zvezna varnostna služba FSB, ter da trnek požira vse globlje.

Med drugim je izrazil mnenje, da ni dvoma, da je Donald Trump kompromitiran oziroma da ima Rusija nekaj, s čimer ga drži v šahu, in da prav tako ni dvoma, da je imel Kremelj eno od ključnih vlog pri izvolitvi Trumpa za predsednika ZDA na volitvah leta 2016.