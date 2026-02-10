Za Bineta Norčiča je bil ponedeljkov dan na olimpijskih igrah več kot le bronasta medalja. Slovenski trener na čelu švicarske reprezentance je v Predazzu dočakal nagrado, ki jo je potreboval po težkem letu, ko je po norveškem škandalu z dresi v Trondheimu, v katerega ni bil vpleten, razmišljal tudi o koncu kariere. Zdaj mu je Gregor Deschwanden priskakal nagrado. A še nedolgo nazaj so tavali v temi, nakar so našli ključno rešitev. Povrhu vsega so še dodatno tvegali in serviserja kar iz Predazza poslali po nove smuči.

Zadnji tedni so bili za švicarsko skakalno reprezentanco vse prej kot mirni. Bine Norčič je izpostavil, da so iskali tisto ključno stvar, da se je na olimpijskih igrah nato zgodila velika bronasta medalja Gregorja Deschwandna.

"V Willingenu in Oberstdorfu na svetovnem prvenstvu v poletih nismo vedeli, kaj se dogaja. V Planici smo imeli pred tem zelo dober kamp. Potem smo tvegali in spremenili nekaj nastavitev,” je začel. Posegali so tudi v opremo. "Pri okovju smo malce znižali, da je nekoliko bolj začutil samo peto. Po prvem skoku tukaj je zelo dobro stopnjeval," je pojasnil, nato pa dodal še zgodbo, ki je bila zanj ena ključnih.

“Šli smo še v večji riziko. Naš serviser je imel nove Fischer smuči doma, ki so malce mehkejše. V Oberhof se je peljal sedem ur včeraj zvečer in ponoči nazaj. In je uspelo. Mislim, da je Gregor rabil pretres glede opreme. Da je malce manj razmišljal in bil bolj osredotočen."

Norčič je dodal, da so po poskusnem skoku videli, da je vse na pravem mestu, zato niso več veliko razglabljali: "Samo ritem smo skušali peljati iz skoka v skok in je uspelo."

Jezen zaradi rampe, potem preklop

Po prvi seriji ga je sicer zmotilo tudi dogajanje z zaletnim mestom. Ko je Descwanden skočil daleč, so znižali zaletno mesto, posledično pa so preostali skakalci dobili dodatne točke. A nižje zaletno mesto ni prineslo bistvene razlike v dolžini skokov preostalih skakalcev, ki pa so dobili nagrado v dodatnih točkah za kompenzacijo. "Sem bil malo jezen. Konec koncev je takoj pribitek zaradi zaletnega mesta na manjši skakalnici. Jasno, veliko vpliva," je priznal.

Gregor Deschwanden je spisal posebno poglavje. Foto: Reuters

A pomembnejše je bilo, da je Deschwanden našel prave občutke. "Kar hitro smo se umirili. Pomemben je bil dober skok za dober občutek, pa važne so bile dobre ocene. Tako da smo hitro preklopili fokus na drugi skok."

"Fantje, zdaj je čas"

Ko je Deschwanden v finalu opravil svoje, je bilo na trenerski tribuni videti olajšanje. "Vedel sem, da bo šlo na tesno. Seveda smo potem pričakovali ocene sodnikov. Resnici na ljubo smo pričakovali nekoliko boljše, tako kot v prvi seriji, ampak je bilo zadosti,” je opisal Norčič.

Po težkih časih, ki jih je preživljal v pretekli zimi, je olimpijski bron bazlam za dušo. Foto: Guliverimage

Celotno sezono so iskali tisto piko na i, na koncu pa jo našli na najbolj pomembni tekmi v sezoni – na olimpijskih igrah: "Kot vedno smo se vrteli tam okoli deseterice. Malce v hecu sem rekel, da je pa zdaj treba dvigniti ta nivo. Kot ekipa sicer zelo dobro delujemo. Manjkala pa je tista pika na i, en dober rezultat. In potem sem rekel: "Fantje, zdaj je čas, da res to tu naredimo."

Zraven je dodal še detajl, ki pove veliko o njegovem občutku za trenutek: "Fantom sem rekel, da bom s seboj vzel obleke za podelitev in jih dal v nahrbtnik. So jih potem od drugih dobili, ampak jih imam jaz v nahrbtniku tudi."

Potrditev po Trondheimu

Ko je dobil vprašanje, kaj mu medalja pomeni, ni skrival, da je šlo v zadnjem letu čez mejo običajnega trenerskega stresa. "Težko je bilo … Veliko se je dogajalo. Potrditev je. Medalja je bila že štiri leta nazaj z mix kanadsko ekipo, ampak ni bila to, kot je mogoče zdaj to," je dejal.

Junaki olimpijske preizkušnje na srednji skakalnici. Zlat je postal Nemec Philipp Raimund. S srebrom se je okitil 19-letni Poljak Kacper Tomasiak, ki v svetovnem pokalu na posamični tekmi še ni bil na stopničkah, do brona pa sta skočila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden Foto: Reuters

Norveško poglavje, ki ga je lani spremljalo, želi pustiti za sabo. "To obdobje je nekako zaključeno. Dobil sem tudi čestitke od moje bivše ekipe, od vseh norveških trenerjev. Dober občutek sem dobil, ker so bile čestitke iskrene," je dodal Norčič in nadaljeval: "Novo poglavje. Vesel sem, da sem se ujel s to ekipo. Ta rezultat je bil potreben, zdaj bo lažje."

In pogled je že usmeril naprej. “Super je za celotno ekipo. Gremo naprej. Pred nami je še velika skakalnica in jaz mislim, da nas bo ta medalja le še dvignila na višjo raven."

Slovenska čestitka je prišla kot prva

Norčič je izpostavil še trenutek, ki mu je ostal posebej blizu. "Robi (Robert Hrgota, op. a.) je bil prvi, ki mi je čestital že zgoraj na vrhu, še preden smo vedeli, da bo medalja. Bil je res močna podpora in je rekel: "Čutim, da medalja je." Res je lepo od njega."