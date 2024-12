V Varnostnem svetu ZN pozivi k iskanju politične rešitve za Sirijo

Nedavni dogodki bi morali biti budnica sirski vladi in ključnim mednarodnim zainteresiranim stranem za nujno iskanje politične rešitve skoraj 14 let trajajočega konflikta, je na torkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN povedal veleposlanik Samuel Žbogar. Izredno zasedanje zaradi okrepitve spopadov v Siriji se je končalo brez ukrepa.

"V zadnjih dneh smo bili priča pomembnim spremembam v Siriji, ki se je ponovno spremenila v aktivno vojno območje," je dejal Samuel Žbogar in spomnil, da je Varnostni svet skupino Hajat Tahrir al Šam (HTS), ki je konec tedna med drugim zavzela mesto Alepo, opredelil kot teroristično.

"Slovenija poziva vse strani, naj nemudoma poskrbijo za deeskalacijo. Vojaške rešitve konflikta ni. Vse akterje pozivamo, naj spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu," je dejal. Zavzel se je za zaščito civilistov in civilne infrastrukture ter opozoril na ogroženost napredka v Libanonu.

"Nedavni dogodki bi morali biti opozorilo sirski vladi in ključnim mednarodnim zainteresiranim stranem, da je treba nujno poiskati politični izhod iz skoraj 14 let trajajočega konflikta," je poudaril.

Velik del Sirije pod nadzorom nedržavnih akterjev

O razmerah v Siriji je poročal tudi posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen, ki je dejal, da je velik del ozemlja Sirije, na katerem živi približno sedem milijonov ljudi, pod nadzorom nedržavnih akterjev, vključno s skupino HTS in oboroženimi opozicijskimi skupinami. Opozoril je, da se utegne zgoditi še več prelivanja krvi.

Poudaril je, da se islamistični uporniki približujejo mestu Hama s približno milijon prebivalci. Omenil je še krepitev zračnih napadov na vojaške in civilne cilje, vključno z napadi na bolnišnice.

Poročal je tudi direktor humanitarne organizacije Bele čelade Raed Al Saleh, ki je dejal, da so napadi vsesplošni. Sirska vlada, Rusija in iranske milice jih stopnjujejo in v ponedeljek je Moskva izvedla zračne napade, zaradi katerih so zaprli štiri bolnišnice v Idlibu. "Kdo bi pričakoval, da bo stalna članica Varnostnega sveta sodelovala pri tem gnusnem zločinu," je dejal.

ZDA in Rusija sta si v laseh tudi glede Sirije

Predstavnik ZDA je dejal, da je režim predsednika Bašarja al Asada s tem, ko je zavrnil sodelovanje v političnem procesu in se zanašal na Moskvo in Teheran, ustvaril pogoje za sedanjo krizo. Zavrnil je obtožbe o vpletenosti ZDA v ofenzivo upornikov in poudaril, da gre za skupino, ki so jo poleg ZN tudi ZDA uvrstile na seznam terorističnih.

Predstavnik Rusije pa je izrazil obžalovanje, da posebni odposlanec Pedersen ni zbral poguma, da bi povedal, za kaj gre. "Zahodne države so se odločile, da ne bodo upoštevale večkratnih opozoril Rusije, naj ne sodelujejo z mednarodnimi teroristi," je dejal Vasilij Nebenzija. Ukrajino je obtožil celo neposredne podpore upornikom.