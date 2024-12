Sirski uporniki so sporočili, da so v petek prevzeli nadzor nad mestom Dara na jugu Sirije, kjer se je leta 2011 začela vstaja proti predsedniku Bašarju al Asadu. To je četrto mesto, nad katerim so sirske sile izgubile nadzor v zadnjem tednu dni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sirski observatorij za človekove pravice je v petek sporočil, da so uporniki prevzeli nadzor nad več kot 90 odstotki province Dara, vključno z istoimenskim mestom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sosednji provinci Sveida pa so uporniki po podatkih organizacije s sedežem v Londonu prevzeli nadzor nad kontrolnimi točkami. Sveida je središče sirske manjšine druzov, kjer že več kot leto dni potekajo protesti proti režimu.

Po navedbah upornikov, na katere se sklicuje tiskovna agencija Reuters, se je sirska vojska strinjala z umikom iz Dare po dogovoru, ki njenim predstavnikom omogoča prehod v prestolnico Damask približno sto kilometrov severno. Asadov režim navedb upornikov za zdaj ni komentiral.

Sirska vojska je po poročanju AFP pozneje danes sporočila, da se njene sile v provincah Dara in Sveida na jugu Sirije prerazporejajo.

Meji na Jordanijo

Dara, ki je imela pred začetkom državljanske vojne pred 13 leti več kot sto tisoč prebivalcev, ima simbolni pomen kot zibelka upora. Je glavno mesto province, ki ima okoli milijon prebivalcev in meji na Jordanijo.

Uporniki so Daro zavzeli po tem, ko v petek sporočili, da so napredovali do roba mesta Homs, ključnega križišča med prestolnico in obalo Sredozemskega morja. Zaradi napredovanja upornikov je iz mesta v osrednjem delu Sirije na begu več tisoč ljudi, ki so na poti proti obalnima regijama Latakija in Tartus.

Uporniki so ofenzivo s ciljem strmoglavljenja režima predsednika Asada sprožili 27. novembra. V le nekaj dneh so prevzeli nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije, vključno z Alepom, drugim največjim mestom v državi. V četrtek jim je uspelo zavzeti tudi Hamo, ki služi kot tamponsko območje za zaščito prestolnice.