Vdrli v Asadovo rezidenco, vozni park jih je "sezul" #video

Sirski uporniki so zasedli tudi palačo strmoglavljenega predsednika Bašarja al Asada. V garaži so odkrili in zasegli na desetine luksuznih avtomobilov, med katerimi so tudi nekateri najdražji modeli na svetu, pa tudi zelo eksotična vozila. V palačo so vdrli tudi prebivalci Damaska in jo izropali. Posnetek Asadove garaže si poglejte v zgornjem posnetku.