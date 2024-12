Razkrili Al Asadov sistem luksuznih podzemnih predorov, podrobnosti so jih šokirale #video

Razvejan sistem skrivnih predorov in zaklonišč so uporniki odkrili, ko so vdrli v luksuzne rezidence družine Al Asad in obnemeli ob bogastvu, ki si ga je družina nagrabila v letih tiranije. Zgornji posnetek prikazuje del podzemnih skrivališč in rovov, ki naj bi bil pod enim od domovanj generalmajorja Maherja Al Asada, brata strmoglavljenega predsednika.