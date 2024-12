Izrael z nizom napadov po vsej Siriji #video

Pomembnejši poudarki dneva:



Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so v ponedeljek na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati izražali podporo ohranitvi ozemeljske celovitosti in enotnosti Sirije, sta novinarjem povedala predstavnika Rusije in ZDA. Varnostni svet po besedah namestnika ameriške veleposlanice Roberta Wooda pripravlja izjavo.

Bliskovito strmoglavljenje režima predsednika Bašarja al Asada je presenetilo tudi diplomate v New Yorku, ki skupaj s prestolnicami skušajo najti skupno stališče do krize.

"Varnostni svet je bolj ali manj poenoten glede potrebe po ohranitvi ozemeljske celovitosti in enotnosti Sirije, glede potrebe po zaščiti civilistov in nadaljevanja humanitarne pomoči. Dogodki so presenetili vse, tudi člane Varnostnega sveta. Moramo počakati in oceniti, kako se bo položaj razvijal," je novinarjem povedal ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija.

Podobno izjavo je podal tudi Wood, ki je dejal, da ni nihče pričakoval, da se bodo sirske sile sesule kot hiša iz kart. "Položaj je zelo spremenljiv in se bo verjetno spreminjal iz dneva v dan," je dejal Američan in dodal, da iščejo skupni jezik in bodo to izrazili z izjavo.

Nebenzija in Wood nista znala odgovoriti na vprašanje, ali bodo vodilni sirsko uporniško skupino Hajat Tahrir al Šam (HTS) odstranili s seznama terorističnih organizacij. Skupina je tako na seznamu ZN kakor tudi ZDA in več drugih držav.

Predstavnik Rusije, ki je zadnjih 13 let državljanske vojne podpirala Asada, je pri tem zbodel Američane, da jim lahko izplačajo deset milijonov dolarjev denarne nagrade za informacije, ki bi privedle do aretacije voditelja omenjene skupine Abu Mohameda al Džolanija.

"Rekel sem Američanom, naj mi dajo deset milijonov in jim bom dal naslov, kjer ga lahko najdejo," je dejal Nebenzija in spomnil na ameriško tiralico za vodjem HTS.

Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v ponedeljek sporočila, da sta pripravljena sodelovati z novimi voditelji Sirije na podlagi varstva človekovih pravic ter zaščite etničnih in verskih manjšin, je sporočil urad nemškega kanclerja. Zavzela sta se tudi za ohranitev ozemeljske celovitosti Sirije.

"Oba sta se strinjala, da sta pripravljena sodelovati z novim vodstvom na podlagi varovanja temeljnih človekovih pravic ter zaščite etničnih in verskih manjšin," je po pogovorih med Scholzem in Macronom sporočil urad kanclerja in dodal, da sta voditelja poudarila pomen ohranitve ozemeljske celovitosti in suverenosti Sirije.

Prav tako sta se dogovorila, da bosta krepila zavezanost Evropske unije Siriji, zlasti pri podpiranju "vključujočih političnih procesov v Siriji" ob sodelovanju z bližnjevzhodnimi partnerji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Scholz in Macron sta o Siriji razpravljala po tem, ko so islamistični uporniki v nedeljo zavzeli Damask in strmoglavili režim Bašarja al Asada, čigar vladavino so zaznamovali nasilno zatrti protesti v državi leta 2011, kar je vodilo v dolgoletne oborožene spopade v državi.

Od začetka ofenzive upornikov konec novembra je bilo ubitih več kot 820 ljudi, vključno s 111 civilisti, razseljenih pa 280.000 ljudi. Številni zahodni voditelji so že pozdravili konec Asadove vladavine, a se bojijo nadaljnjih nemirov v državi.

7.08 Izrael z nizom napadov po vsej Siriji

Poročila o izraelskih napadih na Sirijo se vrstijo že zadnja dva dneva, odkar so uporniki v bliskoviti ofenzivi pretekli konec tedna strmoglavili režim Bašarja Al Asada. Kot je danes sporočil observatorij, so izraelska letala v zadnjih 48 urah na sirskem ozemlju izvedla okrog 250 napadov s ciljem uničenja vojaških zmogljivosti nekdanjega režima.

Kot navaja observatorij, so bili pri tem uspešni. "Izrael je uničil najpomembnejša vojaška območja v Siriji, vključno z letališči in njihovimi skladišči, letalskimi eskadriljami, radarji, signalnimi postajami in številnimi skladišči orožja in streliva na različnih lokacijah," je v izjavi sporočil observatorij s sedežem v Londonu.

Poleg tega je blizu pristaniškega mesta Latakija Izrael ciljal zmogljivosti zračne obrambe ter pri tem poškodoval sirske vojaške ladje ter skladišča. V Damasku in njegovi okolici so bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tarča napadov vojaška poslopja, raziskovalni centri in centri za elektronsko bojevanje.

Napadi v imenu varnosti

Glede na poročanje lokalnih medijev, ki jih povzema britanski BBC, je bil med zadetimi tudi center za raziskave, povezan s kemičnim orožjem. Izraelska stran je že v nedeljo poročala o obstreljevanju prizorišč s kemičnim orožjem in raketami dolgega dosega, češ da ne želi, da bi to orožje po padcu Al Asada padlo v roke skrajnežev.

Pristojna agencija ZN, Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) sirske oblasti poziva, naj zagotovijo varnost skladišč s kemičnim orožjem. Ni sicer znano, kje in koliko kemičnega orožja ima Sirija, a Al Asad naj bi ga nekaj ohranil tudi po napadu s sarinom na predmestje Damaska leta 2013.

Izrael je po padcu sirskega režima tudi poslal svoje enote na tamponsko območje na vzhodu zasedene Golanske planote, kar je zunanji minister Gideon Sar označil za omejen in začasen ukrep, sprejet iz varnostnih razlogov.