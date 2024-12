O razmerah v Siriji danes Varnostni svet ZN

Potem ko so sirski uporniki v nedeljo zavzeli Damask in strmoglavili predsednika Bašarja al Asada, se bo danes na zahtevo Rusije, kamor se je zatekel Asad, za zaprtimi vrati sestal Varnostni svet ZN. Uporniki so razglasili začetek nove dobe za Sirijo po 50 letih režima Bašarja al Asada in njegovega očeta Hafeza.

Rusija je zasedanje Varnostnega sveta zahtevala, da bi na njem govorili o razmerah v Siriji po siloviti ofenzivi upornikov in odhodu Asada. Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN Dmitri Poljanski je dejal, da obseg in posledice dogajanja v Siriji za to državo in celotno regijo še niso jasni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je bila sicer poleg Irana glavna zaveznica Asada, a v zadnjih dveh tednih, ko so uporniki sprožili silovito ofenzivo in zavzemali mesto za mestom, sirski vojski ni priskočila na pomoč, je pa v nedeljo ponudila gostoljubje Asadu in njegovi družini.

Medtem ko so sirski uporniki napovedali začetek nove dobe za Sirijo, iz Damaska pa so v nedeljo prihajala poročila o praznovanju na ulicah, je iz sveta ob izjavah zadovoljstva zaradi padca Asadovega režima slišati tudi opozorila pred možnostjo izbruha kaosa v državi.

Uporniki so sicer v nedeljo zvečer v Damasku razglasili policijsko uro, ki bo trajala danes do petih zjutraj po lokalnem času.