Izrael še naprej napada Gazo: ubitih deset ljudi, več deset je ranjenih

Izraelska vojska je danes nadaljevala napade na Gazo. V mestu Deir al Balah je bilo v napadih ubitih deset ljudi, več deset je bilo ranjenih. Še sedem žrtev so terjali napadi na mesto Gaza. V Dženinu na Zahodnem bregu so medtem izbruhnili spopadi med varnostnimi silami Palestinske uprave in oboroženimi borci, v katerih je bil ubit pripadnik Hamasa.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.17 Izraelski napadi na Gazo terjali več smrtnih žrtev

V mestu Deir al Balah je bila tarča napadov stavba, v kateri so bile nastanjene razseljene osebe. Med ubitimi naj bi bil tudi župan. V mestu Gaza pa je Izrael napadel nekdanjo šolo. Po navedbah oblasti v Gazi je bilo v izraelskih napadih v zadnjih 24 urah ubitih 55 Palestincev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu so medtem danes izbruhnili spopadi med varnostnimi silami Palestinske uprave in oboroženimi borci, v katerih je bil ubit borec palestinskega islamističnega gibanja Hamas, več ljudi pa je bilo ranjenih.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik varnostnih sil, so operacijo sprožili, da bi zločincem preprečili nadzor nad taboriščem Dženin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spopadi med palestinskimi borci in varnostnimi silami Palestinske uprave so sicer redki, vendar so razmere v Dženinu napete, potem ko je Palestinska uprava nedavno aretirala več borcev.

17.00 Pozvali so k mirnemu prenosu oblasti

Zunanji ministri osmih arabskih držav so danes na srečanju v Akabi na jugu Jordanije pozvali k mirnemu prenosu oblasti v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada ob podpori Združenih narodov in Arabske lige. Ministri se v mestu udeležujejo še širšega kriznega srečanja o Siriji, kjer so med drugi prisotni še predstavniki ZDA, ZN in EU.

Ministri Jordanije, Iraka, Savdske Arabije, Egipta, Libanona, Združenih arabskih emiratov, Bahrajna in Katarja so se v skupni izjavi po srečanju zavezali, da bodo podprli miren prenos oblasti, v katerem bodo zastopane vse politične in družbene sile.

Podprli so prehodne oblasti, čemur pa morajo po njihovem mnenju slediti svobodne in poštene volitve pod nadzorom ZN. Posvarili so pred etnično, sektaško ali versko diskriminacijo, se zavzeli za krepitev sodelovanja v boju proti terorizmu in poudarili pomen delujočih državnih institucij, da bi preprečili zdrs Sirije v kaos.

Prav tako so obsodili izraelske napade na vojaške cilje v Siriji in zahtevali umik izraelske vojske z ozemlja Sirije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poteka tudi krizno srečanje o Siriji

Poleg srečanja arabskih ministrov danes v Akabi poteka tudi krizno srečanje o Siriji. Tega se poleg ministrov osmih arabskih držav udeležujejo še ameriški državni sekretar Antony Blinken, turški zunanji minister Hakan Fidan, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ter posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen.

Pedersen se je danes že srečal z Blinknom in države pozval, naj si prizadevajo preprečiti propad sirskih institucij.

"Zagotoviti moramo, da institucije ne bodo propadle in da bomo čim prej dobavili humanitarno pomoč. Če nam bo to uspelo, se bo sirskemu ljudstvu morda odprla nova priložnost," je dodal.

Turčija je medtem danes po 12 letih ponovno odprla svoje veleposlaništvo v Damasku.