HRW poziva h končanju zlorab v Siriji po vladavini Al Asada

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je danes pozvala upornike, ki so strmoglavili sirskega predsednika Bašarja Al Asada, naj končajo več desetletij zlorab in represije v Siriji. Obenem je opozorila, da so tudi uporniki odgovorni za kršitve človekovih pravic. Nove oblasti so že napovedale, da nameravajo zapreti zapore Al Asada.

"Sirsko ljudstvo je preživelo več kot desetletje okrutne represije in konfliktov," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejala direktorica HRW za Bližnji vzhod in severno Afriko Lama Fakih. Dodala je, da je zdaj odločilen trenutek za ponovno vzpostavitev zaupanja in postavitev temeljev za sirsko družbo, v kateri bodo vsi obravnavani dostojanstveno.

Nevladna organizacija vztraja pri pomenu zagotavljanja odgovornosti in zaščite Sircev ne glede na njihovo etnično poreklo ali politično pripadnost. Zavezništvo upornikov pod vodstvom Hajat Tahrir al Šam (HTS) se je po strmoglavljenju Al Asada, ki je v nedeljo pobegnil v tujino, zavezalo k temu.

Grozljivo obdobje vladavine družine Al Asad

Po navedbah HRW se je v 54 letih vladavine družine Al Asad v Siriji zgodilo grozljivo število kršitev človekovih pravic. Več kot dve desetletji vladavine Bašarja Al Asada so zaznamovali grozodejstva, zločini proti človeštvu in druge zlorabe, kot so množične sistematične samovoljne aretacije, mučenje in prisilna izginotja. Obsodila je tudi uporabo kemičnega orožja, lakoto kot vojno orožje ter vsesplošne in usmerjene napade na civiliste.

Je pa organizacija opozorila, da so nekatere skupine upornikov, kot so HTS in frakcije milice Sirske narodne vojske (SNA), ki jih podira Turčija in so vodile bliskovito ofenzivo proti Al Asadu, odgovorne tudi za kršitve človekovih pravic in vojne zločine.

HRW je predstavila vrsto ukrepov, ki jih morajo sprejeti nove sirske oblasti, ki jih v trimesečnem prehodnem obdobju začasno vodi Mohamed Al Bašir. Ti ukrepi vključujejo zagotavljanje pravice in odgovornosti za pretekle zlorabe, zaščito civilistov, manjšin in kulturne dediščine, reševanje vprašanja pridržanja in izginulih oseb ter reformo vodenja države in preprečevanje nadaljnjih zlorab oboroženih skupin.

Ukinitev zloglasnih zaporov

Skupina HTS je danes že sporočila, da namerava zapreti zloglasne zapore pod vodstvom režima in preganjati tiste, ki so vpleteni v ubijanje ali mučenje zapornikov. Po strmoglavljenju Al Asada so iz najbolj zloglasnega sirskega zapora Sajdnaja izpustili več tisoč zapornikov. Po navedbah organizacije Sirski observatorij za človekove pravice naj bi v teh zaporih mučili in ubili skoraj 60 tisoč ljudi.

Vodja skupine Ahmed al Šara, znan tudi kot Abu Mohamed al Džolani, je v izjavi, ki jo je videla tiskovna agencija Reuters, napovedal tudi, da bo razpustil varnostne sile nekdanjega režima.

V sredo pa so oboroženi moški zažgali grobnico nekdanjega sirskega predsednika Hafeza Al Asada, očeta Bašarja Al Asada, v njegovem rojstnem mestu Kardaha na zahodu Sirije, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Hafez Al Asad je državi vladal med letoma 1971 in 2000.

Stranka Al Asada Baas, ki je bila na oblasti od 60. let prejšnjega stoletja, je v sredo sporočila, da je do nadaljnjega prekinila svoje delovanje. Na svoji spletni strani je še zapisala, da bo notranjemu ministrstvu izročila vse svoje premoženje, vozila in orožje, vse svoje nepremičnine in finančna sredstva pa bo imela na razpolago nova sirska vlada, poročajo agencije.