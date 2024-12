Predsednik sirske prehodne vlade Mohamed Al Bašir je v torek pozval k stabilnosti in miru v državi, v kateri so pretekli konec tedna uporniki v bliskoviti ofenzivi strmoglavili režim Bašarja Al Asada. Baširja so imenovali na čelo prehodne vlade, ki naj bi državo vodila do marca prihodnje leto.

7.56 Novi sirski premier poziva k stabilnosti in miru

"Zdaj je čas, da ta narod uživa stabilnost in mir," je v pogovoru za mrežo Al Jazeera dejal Al Bašir. Gre za prvi intervju nekdanjega vodje vlade upornikov v provinci Idlib na severozahodu Sirije, odkar ga je islamistična skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) z zavezniki v torek imenovala za premierja.

V Damasku je Al Bašir v torek tudi vodil srečanje članov svoje nove vlade in njihovih predhodnikov iz kabineta Al Asada, na katerem so razpravljali o prenosu oblasti na posameznih resorjih, poroča britanski BBC.

Pogovore o prenosu oblasti je že pred tem napovedal vodja HTS Mohamed Al Džolani in ob tem obljubil tudi pregon visokih predstavnikov bivšega režima, odgovornih za mučenja in vojne zločine.

Al Asad je še pred prihodom upornikov v Damask zapustil državo in se zatekel v Moskvo. Njegovo vladavino so zaznamovali nasilno zatrti protesti leta 2011, kar je vodilo v dolgoletne oborožene spopade in državljansko vojno z več kot pol milijona žrtvami in milijoni beguncev.

V torek je Džolani poskusil pomiriti zaskrbljenost v svetu glede nadaljnjega upravljanja Sirije in je za britanski Sky News dejal, da je država izčrpana od vojne ter se ne namerava podati v novo. "Sirijo bomo obnovili. Država se pomika proti razvoju in obnovi. Je na poti proti stabilnosti," je zagotovil.

Njegova skupina HTS izvira iz veje Al Kaide in jo številne države označujejo za teroristično organizacijo, čeprav poskuša v zadnjem času prevzeti zmernejšo podobo.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vse države v torek pozval, naj podprejo vključujoč politični proces v Siriji, in dejal, da bodo ZDA priznale tamkajšnjo vlado, če bo dosegala tovrstne standarde.

Vlada bi morala biti po njegovih besedah kredibilna, vključujoča in ne sektaška. Prav tako bi morala spoštovati pravice manjšin in dovoliti dotok humanitarne pomoči. ZDA si želijo še, da bi preprečila možnost uporabe Sirije kot baze za terorizem. Čeprav nimajo več pod nadzorom ozemlja v Siriji, namreč tam ostaja dejavna skrajna skupina Islamska država (IS).