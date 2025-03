"Če bi Šin Bet ravnal drugače, tako v letih pred napadom kot tudi na noč napada, (...) bi pokol lahko preprečili," piše v poročilu notranje preiskave, katere namen je bil ugotoviti, zakaj agencija ni prepoznala neposredne grožnje palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Preiskava je razkrila, da odziv Šin Beta ni zadostoval za preprečitev ali ustavitev obsežnega napada ter da predhodnega poznavanja načrta Hamasa o napadu niso obravnavali kot "uresničljivo grožnjo". Pred napadom je namreč agencija menila, da je bil Hamas osredotočen zlasti na spodbujanje nasilja na zasedenem Zahodnem bregu.

Preiskava je prav tako ugotovila, da se je vojaško krilo Hamasa znatno okrepilo, tudi na račun finančne pomoči Katarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ubitih 1.200 ljudi, zajetih 251 talcev

V luči ugotovitev preiskave je vodja agencije Ronen Bar prevzel odgovornost za napake in dejal, da bo "to težko breme nosil na svojih ramenih do konca življenja". Prepričan je, da bi bila za resnično razumevanje tega, zakaj Izrael napada ni preprečil, potrebna širša preiskava dela izraelskih varnostnih in političnih aparatov ter komunikacije med njimi.

Palestinski borci so v napadu 7. oktobra 2023 v Izraelu ubili okoli 1.200 ljudi, še 251 pa so jih zajeli za talce. Izrael se je odzval s silovito ofenzivo na Gazo, kjer je bilo do prekinitve ognja 19. januarja letos ubitih več kot 47 tisoč ljudi.

Notranjo preiskavo svojega ravnanja je pred tem že opravila izraelska vojska, ki je konec februarja priznala popoln neuspeh pri preprečevanju napada. Zaradi neuspeha je načelnik generalštaba izraelske vojske, general Herci Halevi januarja napovedal odstop.

Novi načelnik generalštaba Ejal Zamir je ob današnjem prevzemu položaja opozoril, da Izrael cilja o zmagi nad Hamasom še ni izpolnil.