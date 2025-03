Izrael obtožuje Hamas, ta pripravljen izpustiti talca

Izrael je danes obtožil palestinsko gibanje Hamas, da ni popustilo v pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. Hamasovo napoved, da je pripravljen izpustiti talca in vrniti trupla štirih drugih, pa je označil za psihološko vojno, čeprav je skupina pristala na del dogovora posrednikov na pogajanjih v katarski prestolnici Doha, poročajo tuje agencije.

Izrael je Hamas obtožil, da "ni popustil niti za milimeter" v pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, ki so ta teden potekala v Dohi. Medtem ko je izraelska stran sprejela okvir, ki ga je predstavil ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff, Hamas vztraja pri zavračanju, so sporočili z urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Hamas so obtožili, da se zateka k "manipulaciji in psihološki vojni", potem ko je islamistično gibanje sporočilo, da je pripravljeno izpustiti izraelsko-ameriškega državljana in vrniti trupla štirih drugih izraelsko-ameriških talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Včeraj je delegacija Hamasa od posrednikov prejela predlog za nadaljevanje pogajanj. Gibanje se je odzvalo pozitivno in danes zjutraj predložilo svoj odgovor," je medtem v sporočilu zapisal Hamas, pri čemer je potrdil strinjanje z izpustitvijo talca in vrnitvi štirih trupel.

Kdaj naj bi Hamas izpustil talca in vrnil trupla, za zdaj po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni znano.

Hamas: Začetek druge faze je pogoj za pogovore

Hamas je tudi sporočil, da je pripravljen na nadaljevanje pogovorov o prekinitvi ognja na območju Gaze, pri čemer od Izraela pričakuje, da bo pristal na pogovore o drugi fazi dogovora, poročajo mediji.

Premier Netanjahu je medtem za soboto zvečer sklical sestanek z več ministri svoje vlade, da bi se seznanili s poročilom izraelskih pogajalcev, ki naj bi se danes vrnili iz Dohe, in se odločil o naslednjih korakih, so še navedli v njegovem uradu.

V Dohi se je v torek začel nov krog pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi, ki je začela veljati 19. januarja po 15 mesecih vojne med Izraelom in Hamasom. Njuni predstavniki v pogovorih sicer neposredno ne sodelujejo.

Izrael vztraja pri podaljšanju prve faze

Izrael si prizadeva za podaljšanje prve faze dogovora o prekinitvi ognja. Obenem grozi s ponovnim začetkom vojne v enklavi, če gibanje ne bo izpustilo novih talcev in se razorožilo. Hamas podaljšanje prve faze zavrača in želi preiti na drugo. Ta predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze.

V prizadevanjih za posredovanje med stranema se je v Dohi ta teden mudil tudi ameriški odposlanec Witkoff. Po navedbah Izraela je pred tem predlagal podaljšanje prve faze premirja do sredine aprila.

Ob podaljšanju prve faze bi polovico talcev, ki so še v Gazi, izpustili na dan, ko bi dogovor začel veljati, drugi pa bi bili izpuščeni na koncu, če bi bil dosežen dogovor o trajni prekinitvi ognja, je po poročanju AFP sporočil Izrael.