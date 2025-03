Hamas zagrozil s smrtjo talcev v primeru novih napadov v Gazi

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



13.48 V spopadih med Asadovimi privrženci in varnostnimi silami v Siriji ubitih več kot 120 ljudi

V spopadih med varnostnimi silami in oboroženimi borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju Al Asadu, je bilo ubitih prek 120 ljudi, več deset pa ranjenih, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Observatorij s sedežem v Združenem kraljestvu je danes sporočil, da so varnostne sile usmrtile 52 pripadnikov alavitske manjšine, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je bilo v spopadih po njihovih podatkih doslej ubitih 36 pripadnikov varnostnih sil, 32 oboroženih borcev, zvestih nekdanjemu Asadovemu režimu, in štirje civilisti. Skupno število smrtnih žrtev je tako naraslo na 124.

Spopadi med sirskimi varnostnimi silami in Asadovimi privrženci so izbruhnili v torek v obalni provinci Latakija na zahodu države. Ta velja za središče alavitske manjšine, ki ji pripada tudi nekdanji sirski predsednik.

Nove sirske oblasti so ob tem danes oznanile podaljšanje policijske ure in omejitev gibanja v provincah Latakija in Tartus. Tamkajšnje lokalne oblasti so sporočile, da bo policijska ura veljala do sobote dopoldan v času "varnostnih operacij, usmerjenih proti ostankom prejšnjega režima".

Gre za najbolj silovite spopade v Siriji od padca režima nekdanjega predsednika Asada. Ta je Siriji vladal več kot dve desetletji, nato pa je decembra lani iz Sirije pobegnil v Rusijo, potem ko so uporniki pod vodstvom islamistov zavzeli prestolnico Damask in prevzeli oblast.

Od takrat si nove sirske oblasti prizadevajo ponovno vzpostaviti red in varnost v državi, ki po več kot 13 letih državljanske vojne ostaja razdejana in razdeljena.

Na dogajanje v Siriji se je danes odzvala njena severna soseda Turčija. "Takšne provokacije ne smejo postati grožnja miru v Siriji in naši regiji," je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Oncu Keceli. "Nasprotujemo vsem ukrepom, ki so usmerjeni proti pravici sirskega ljudstva, da živi v miru in blaginji. Turčija bo še naprej podpirala sirsko ljudstvo in nove sirske oblasti," je dodal.

13.34 UNRWA: Izraelske operacije na Zahodnem bregu nakazujejo na aneksijo

Operacije izraelske vojske na Zahodnem bregu vse bolj ustrezajo viziji o nasilni priključitvi palestinskih ozemelj, je danes sporočila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Izraelske sile so konec januarja sprožile obsežno operacijo na zasedenem Zahodnem bregu, razdejale več naselij in razselile več deset tisoč ljudi.

"Vedno bolj nas skrbi, da se realnost, ki se ustvarja na terenu, ujema z vizijo priključitve Zahodnega brega. Gre za situacijo brez primere, tako s humanitarnega kot širšega političnega vidika," je povedal vodja operacij za Zahodni breg pri UNRWA Roland Friedrich.

Izraelske sile sicer redno izvajajo racije na Zahodnem bregu, ki ga nezakonito zasedajo od leta 1967. Vendar pa je tokratna operacija, ki se je začela kmalu po dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi 19. januarja, že sedaj najdaljša v zadnjih dveh desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Friedrich je dodal, da je bilo z domov nasilno pregnanih približno 40.000 Palestincev. Begunska taborišča so v večji meri izpraznjena, njihovi prebivalci pa si s težavo iščejo zasilne nastanitve. Predstavnik UNRWA je opozoril tudi na obsežno uničevanje infrastrukture in bivališč.

Operacija izraelskih sil je bila od začetka v glavnem osredotočena na begunska taborišča Dženin, Tulkarem in Nur Šams, kasneje pa so jo razširili tudi na druge dele Zahodnega brega. UNRWA ob tem opozarja, da Izraelci vse pogosteje zasedajo kraje, ki bi jih morala nadzorovati Palestinska uprava.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je nedavno dejal, da bodo izraelski vojaki v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu ostali več mesecev, pri čemer se je skliceval na "operacije za preprečevanje terorizma". Skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič, ki prebiva v enem od številnih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, pa je napovedal "izraelsko suverenost" nad deli palestinskih ozemelj še v letošnjem letu.

Po besedah Friedricha bodo imele takšne operacije verjetno daljnosežne travmatične učinke na Palestince, kar bi lahko kasneje privedlo tudi do pospešene radikalizacije. Izpostavil je tudi spodkopavanje legitimnosti Palestinske uprave.

7.25 Hamas zagrozil s smrtjo talcev v primeru novih napadov v Gazi

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v četrtek zagrozilo, da bo pobilo preostale izraelske talce, če bo Izrael na območju Gaze izvajal nove napade. Tiskovni predstavnik Hamasa Abu Obaida je ob tem v video nagovoru Izraelu pripisal odgovornost za smrt talcev in nespoštovanje sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poudaril je, da bo vsako stopnjevanje agresije proti Palestincem privedlo do uboja številnih talcev.

Po podatkih Izraela Hamas v Gazi še vedno zadržuje 24 talcev in 35 trupel ljudi, ki so jih palestinski borci zajeli med vdorom v Izrael 7. oktobra lani.

Hamas je kritičen tudi do groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je gibanje v sredo pozval, naj takoj izpusti vse talce, saj da bo v nasprotnem primeru sledil pekel. Po oceni gibanja te grožnje "zapletajo stvari glede sporazuma o prekinitvi ognja" in spodbujajo Izrael, da se izogiba svojih obveznosti.

Izraelska vlada želi, da bi Hamas privolil v podaljšanje prve faze prekinitve ognja, ki se je iztekla v soboto, in grozi s ponovnim začetkom vojne, če gibanje ne bo izpustilo novih talcev. Hamas zavrača podaljšanje prve faze in želi preiti na drugo, ki predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze.

Izrael pred drugo fazo premirja s Hamasom zahteva tudi popolno demilitarizacijo enklave, vendar Hamas razorožitev zavrača.

Da bi pritisnil na gibanje, je Izrael po izteku prve faze sporazuma o prekinitvi ognja s Hamasom v nedeljo ustavil dostavo humanitarne pomoči v Gazo, češ da je ta postala postala glaven vir prihodkov skupine. Ta meni, da gre pri tem za izsiljevanje.