Načrt za obnovo Gaze, ki so ga v torek v Kairu podprli voditelji držav Arabske lige, predvideva, da bo obnova v prihodnjih petih letih stala nekaj manj kot 50 milijard evrov oziroma 53 milijard ameriških dolarjev. Ustanovili naj bi sklad za financiranje obnove, voditelji pa so ob tem pozvali k mednarodnemu prispevku za pospešitev obnove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Voditelji držav Arabske lige so sprejeli načrt egiptovskih oblasti o povojni obnovi Gaze, potem ko so arabske države zavrnile načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in jo spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, okoli dva milijona Palestincev pa bi izselili v arabske države.

V skladu z načrtom, vrednim nekaj manj kot 50 milijard evrov, bi območje Gaze v prehodnem obdobju upravljal odbor neodvisnih strokovnjakov, preden bi nadzor ponovno prevzele palestinske oblasti.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je poleg fizične obnove Gaze pozval tudi k vzporednemu načrtu za prehod k rešitvi dveh držav. Arabske države poudarjajo, da je to edina možnost za trajno rešitev konflikta, ki pa jo Izrael zavrača.

Zgradili bi 200 tisoč novih domov

V skladu s petletnim načrtom obnove naj bi najprej potekala šestmesečna faza, v kateri bi tri milijarde dolarjev porabili za odstranjevanje ruševin in vzpostavitev sedmih območij za začasno namestitev več kot 1,5 milijona Palestincev.

Prva faza bi trajala dve leti in naj bi stala okoli 20 milijard dolarjev, da bi očistili ruševine, obnovili približno 60 tisoč "delno uničenih" domov in zgradili 200 tisoč novih.

30 milijard za ključno infrastrukturo

Še dve leti in pol ter nadaljnjih 30 milijard dolarjev bo potrebnih za dokončanje druge faze obnove, v kateri bo dokončana ključna infrastruktura. Do leta 2030 bi zgradili več sto tisoč novih domov, v katerih bi lahko nastanili do tri milijone ljudi, kot tudi letališče, pristanišče, industrijske cone, hotele in parke, podrobnosti iz načrta navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi ZN so ocenili, da bo za obnovo Gaze potrebnih približno 50 milijard dolarjev. Zaveze za financiranje s strani arabskih ali drugih donatorskih držav ali mednarodnih institucij še niso znane, poroča dpa.