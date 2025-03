Izrael pred drugo fazo premirja zahteva demilitarizacijo Gaze

Izrael pred drugo fazo premirja s Hamasom zahteva popolno demilitarizacijo Gaze in izpustitev preostalih talcev, je danes sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ob tem je stopil v bran ustavitvi dotoka humanitarne pomoči v enklavo, češ da je ta postala "glavni vir prihodkov" palestinskega gibanja. To je v odzivu razorožitev zavrnilo.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva

12.20 Hamas zahtevo po razorožitvi zavrnil

"Nimamo dogovora o drugi fazi. Zahtevamo popolno demilitarizacijo Gaze, odhod Hamasa in Islamskega džihada ter izročitev talcev," je na novinarski konferenci dejal izraelski zunanji minister Gideon Sar. Po njegovih besedah lahko drugo fazo začnejo izvajati že v sredo, če bosta skupini zahteve izpolnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Hamasu so zahtevo po razorožitvi zavrnili. "Vsakršno govorjenje o orožju odporniškega gibanja je nesmiselno. Orožje je rdeča črta za Hamas in vse frakcije odpora," je sporočil visoki predstavnik gibanja Sami Abu Zuhri.

Po sobotnem izteku prve faze prekinitve ognja sta Izrael in Hamas v sporu glede naslednje faze. Izrael želi podaljšanje prve, Hamas pa vztraja, da je treba začeti drugo fazo, ki predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze.

Zaradi spora Izrael od nedelje blokira dotok humanitarne pomoči v enklavo in od Hamasa zahteva sprejetje svojega predloga o podaljšanju prve faze. To naj bi želel podaljšati vsaj za en teden oz. do prihoda ameriškega odposlanca za Bližnji vzhod Steva Witkoffa v regijo. Palestinsko gibanje meni, da gre za izsiljevanje.

Vodja izraelske diplomacije je danes stopil v bran odločitvi o ustavitvi dotoka pomoči, češ da je ta postala glavni vir prihodkov Hamasa. "Ta denar uporablja za terorizem, da bi obnovil svoje zmogljivosti in v svojo organizacijo pridobil še več mladih teroristov," je dejal.

9.18 Slovenija zaskrbljena zaradi ustavitve dostave pomoči v Gazo

Slovenija je zaskrbljena zaradi odločitve Izraela o popolni blokadi dostopa humanitarne pomoči v Gazo, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da bi odločitev lahko privedla do humanitarne katastrofe in dodatno poslabšala razmere za civilno prebivalstvo. Ponovno je pozvalo k zagotovitvi dostave pomoči in spoštovanju prekinitve ognja.

"Takšni ukrepi so v očitnem nasprotju z mednarodnim pravom, zlasti z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic," piše na spletni strani ministrstva, ki je tudi poudarilo, da morajo imeti humanitarne organizacije varen in neoviran dostop do prebivalcev Gaze.

Ministrstvo je prav tako podprlo vsa diplomatska prizadevanja za dosego trajne prekinitve ognja, ki bi omogočila izpustitev vseh talcev in začetek obnove Gaze. "Izjemnega pomena je ohranjanje dogovorjene prekinitve ognja in spoštovanje vseh treh dogovorjenih faz, saj bo to omogočilo omilitev trpljenja palestinskega prebivalstva in izpustitev vseh talcev," je dodalo.

Po sobotnem izteku prve faze prekinitve ognja sta Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas v sporu glede naslednje faze. Izrael želi podaljšanje prve, Hamas pa vztraja, da je treba začeti izvajati drugo fazo dogovora, ki predvideva izpustitev talcev in umik izraelske vojske iz Gaze. Izrael zato od nedelje preprečuje vstop humanitarne pomoči v Gazo.

Zunanje ministrstvo je že v nedeljo na omrežju X poudarilo, da je treba še naprej nujno delovati zadržano in spoštovati mednarodno humanitarno pravo, vključno z dostopom do humanitarne pomoči.