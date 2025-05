Padel materi v objem: po 19 mesecih so ga teroristi izpustili iz ujetništva #video

Izrael je včeraj za nekaj ur prekinil vojaške operacije v Gazi, da bi omogočil izmenjavo talca. Visoki predstavnik Hamasa je za BBC povedal, da je izpustitev talca "gesta dobre volje" v okviru prizadevanj za dosego nove prekinitve ognja pred prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Bližnji vzhod v torek. Alexander naj bi bil zadnji živi ameriški državljan v ujetništvu pri Hamasu.

Predsednik ZDA Donald Trump je Alexandrovi družini čestital ob njegovi izpustitvi. V izjavi za medije se je njegova družina zahvalila ameriškemu predsedniku, hkrati pa pozvala izraelsko vlado in pogajalce, naj nadaljujejo prizadevanja za izpustitev še preostalih 58 talcev.

Redemption of Hostages



Staff-Sgt. Edan Alexander, reunites with his family at the initial reception facility. pic.twitter.com/PDp8uX48ce