Izrael tudi po odločitvi ICJ nadaljuje napade na Rafo

Izrael je danes izvedel napade na območju Gaze, kjer se obenem nadaljujejo tudi spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Tako očividci kot ekipe francoske tiskovne agencija AFP poročajo, da sta bili kljub odločitvi ICJ tarča mesti Rafa in Deir al Balah.

"Ne bomo ogrožali civilistov"

Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva je po poročanju AFP zatrdil, da Izrael ne bo izvajal "vojaških operacij v stanovanjskih predelih Rafe, kjer bi bilo lahko ogroženo palestinsko civilno prebivalstvo".

Izrael sicer zavrača sodbo ICJ. "Obtožbe genocida, ki jih je proti Izraelu uperila Južna Afrika so zavržne in nezaslišane," sta v skupni izjavi zatrdili izraelsko zunanje ministrstvo in svet za nacionalno varnost.

"Izrael v vojni proti Hamasu postopa glede na pravico do obrambe svojega ozemlja in državljanov, kar je skladno z našimi moralnimi vrednotami in mednarodnim pravom, vključno s humanitarnim pravom," še trdijo.

"ICJ: Izrael mora ustaviti ofenzivo"

Meddržavno sodišče je v petek sprejelo odločitev, da mora Izrael nemudoma zaustaviti vojaško ofenzivo v Rafi na jugu Gaze. Ob tem je znova potrdilo odločitvi iz marca in januarja letos, ko je Izraelu odredilo, da mora storiti vse, da prepreči genocidna dejanja v Gazi, in zagotoviti nujno pomoč njenim prebivalcem.

Odločitev ICJ je del postopka v okviru tožbe, ki jo je konec lanskega leta na ICJ vložila Južna Afrika. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

Pirc Musar poziva k nujni neodvisnosti delovanja ICC



Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po nedavni zahtevi tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za izdajo nalogov za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa pozvala k nujni neodvisnosti delovanja sodišča. Izjave v smeri pritiska na neodvisnost ICC in njegovega tožilca je označila za nesprejemljive in zavržne.



Izjave v smeri pritiska na neodvisnost ICC in njegovega tožilca je predsednica države označila za nesprejemljive in zavržne. Foto: STA



"Mednarodno kazensko sodišče je nastalo prav zaradi potrebe po jasnem sporočilu vsem posameznikom, vključno z voditelji držav, da niso imuni pred izvajanjem zločinov proti človečnosti. In zločin je zločin. Za izvajanje zločinov proti človeštvu enostavno ni izgovora. Vsak sum zločina je treba dokazati," je sporočila.



Kot je dodala, gre za univerzalno načelo, ki velja v vsaki demokratični državi in velja tudi za ICC. "In ponovno: osumljenec za izvajanje zločinov proti človeštvu ne more imeti imunitete in ne more biti nad pravom," je poudarila v izjavi, ki jo je posredoval njen urad.



Dodajajo še, da je Slovenija država pogodbenica Rimskega statuta in podpira delovanje ICC od njegove ustanovitve dalje, Mednarodno kazensko sodišče pa izpostavljajo kot pomembno civilizacijsko pridobitev v boju zoper nekaznovanost najbolj odgovornih za vojne zločine in zločine zoper človečnost.