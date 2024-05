Pirc Musarjeva: Vlada naj zbere pogum za priznanje Palestine

Slovenija je začela postopke za priznanje Palestine, vendar potrebujemo več odločnosti, je danes dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da v Varnostnem svetu ZN zagovarjamo rešitev dveh držav, a da do te rešitve brez priznanja Palestine ne more priti, zato si želi, da bi vlada prihodnji teden zbrala pogum in storila ta korak.

Kot je dejala Pirc Musarjeva, je bila zelo vesela odločitve Norveške, Španije in Irske, da priznajo Palestino, po tej poti pa gre tudi Slovenija.

Vendar pa bi si, kot je pojasnila, želela, da je Slovenija odločnejša. V Varnostnem svetu ZN zagovarjamo rešitev dveh držav in do te rešitve ne more priti, ne da bi tudi Slovenija priznala Palestino, je v današnji izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, dejala Pirc Musarjeva, ki se trenutno mudi na obisku v Albaniji.

Pri tem je opozorila, da danes vse preveč govorimo o vojaških ciljih, premalo pa o političnih ciljih. Priznanje Palestine je po njenih besedah pot proti političnemu cilju. Politični cilj pa je na koncu sobivanje dveh narodov, Palestincev in Izraelcev, je dodala.

"Zato si želim, da bo slovenska vlada prihodnji teden zbrala pogum in tudi sama stopila po poti Norveške, Španije in Irske," je povedala.

Slovenska predsednica je pri tem opozorila še, da se morata umiranje civilistov v Gazi in nespoštovanje humanitarnega prava ter osnovnih človekovih pravic končati. Po njenem prepričanju gre namreč za napade na našo skupno človečnost.

Norveška, Irska in Španija so v sredo sporočile, da bodo 28. maja priznale Palestino. Premier Robert Golob je pozdravil njihovo napoved, ob tem pa spomnil, da je slovenska vlada še pred omenjeno trojico držav začela postopek priznanja Palestine, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Golob je sicer dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.