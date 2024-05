Kandidatka SDS preklicala svojo izjavo: Šlo je za lapsus

"Podpirate sankcije proti Izraelu?" je voditeljica vprašala Planinškovo, ki je odgovorila: "Da, zagotovo, ker krši mednarodno pravo, kar zadeva ofenzivo na Gazo".

S takšnim odgovorom je Planinškova razburila volivce stranke SDS, ki podpira Izrael. Namenili so ji številne komentarje. "Sicer zelo cenim to mlado damo, ampak njena izjava me je neprijetno presenetila." "Zato je pa ne bom volil, moj glas gre Zali." Tako so se glasili nekateri od komentarjev.

Že naslednji dan se je Planinškova premislila in se odzvala na omrežju X. "Pod nobenim pogojem ne podpiram sankcij proti Izraelu. Šlo je za lapsus, ki ga obžalujem. Hamas je agresor in Izrael je žrtev," je zapisala.

Planinškovi je z zapisom na omrežju X v bran stopil tudi prvak SDS Janez Janša.