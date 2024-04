Članici podmladka SDS: Prejeli sva skrb vzbujajoče sporočilo. Je v ozadju kaj več?

Zala Klopčič in Karin Planinšek, funkcionarki SDM, podmladka Slovenske demokratske stranke (SDS), sta v nedeljo na družbenem omrežju X delili sporočilo z isto vsebino, ki je opisovalo domnevni napad migrantov na več žensk, v središču Ljubljane naj bi se zgodil v noči na nedeljo. Obe trdita, da sta sporočilo prejeli, vendar pa je Klopčičeva objavila posnetek zaslona prejetega sporočila, Planinškova pa poslanega, zaradi česar je več uporabnikov družbenih omrežij izrazilo dvome glede resničnega izvora sporočila. Pri policiji so za Siol.net danes sicer potrdili, da so bili v nedeljo zjutraj res obveščeni o nedostojnem vedenju na Slovenski cesti v Ljubljani, pri čemer je bila ugotovljena identiteta več državljanov Maroka, a da do zdaj niso bili potrjeni elementi kaznivih ravnanj.

Podpredsednica Slovenske demokratske mladine (SDM) Zala Klopčič je v nedeljo zjutraj objavila posnetek zaslona s sporočilom o napadu migrantov, ki naj bi ji ga poslal sledilec na družbenih omrežjih, in slovensko policijo vprašala, zakaj informacije o tovrstnih dogodkih ne pridejo v Javnost.

Sporočilo z isto vsebino je v nedeljo zvečer delila tudi Karin Planinšek, članica izvršnega odbora SDM in kandidatka SDS na listi stranke za junijske evropske volitve, in pripisala, da ženske v Ljubljani niso več varne:

Sporočilo, ki ga je objavila Zala Klopčič, je bilo res prejeto, sporočilo, ki ga je objavila Karin Planinšek, pa je skoraj zagotovo nastalo na pametnem telefonu pošiljatelja. Foto: X / Posnetek zaslona

Planinškova je o sporočilu posnela tudi videoposnetek in ga objavila na svojih profilih na platformi X, Facebook, Instagram in TikTok, kjer je v času nastajanja tega prispevka zbral že 46 tisoč ogledov. V videoposnetku tudi Planinškova podobno kot Klopčičeva na omrežju X pove, da je prejela sporočilo, ki opisuje domnevno nadlegovanje in napad na ženske s strani migrantov v Ljubljani.

Eno sporočilo je prejeto, drugo pa je poslano

Vsebina obeh sporočil, ki sta ju objavili funkcionarki podmladka Slovenske demokratske stranke, je ista, razlikujeta pa se v barvi legi na zaslonu.

Sporočilo, ki ga je objavila Klopčičeva, je namreč v sivem besedilnem mehurčku, sporočilo, ki ga je objavila in o njem videoposnetek posnela Planinškova, pa v modrem besedilnem mehurčku.

Iz obeh posnetkov zaslona s sporočilom je obenem tudi razvidno, da je sivo obarvano sporočilo bliže levemu robu zaslona, modro obarvano sporočilo pa blizu desnemu robu zaslona.

Tako rekoč vse najbolj prepoznavne komunikacijske aplikacije so zgrajene po istem kalupu: ob desnem robu zaslona so poslana sporočila, ob levem robu so prejeta sporočila. Poslana sporočila so praviloma obarvana modro ali zeleno, prejeta pa sivo. Foto: Shutterstock

Privzete nastavitve v tako rekoč vseh najbolj priljubljenih sporočilnih aplikacijah, od Facebookovega Messengerja in WhatsAppa do Instagrama, pa tudi v večini klientov za pošiljanje sporočil SMS, za prejeta sporočila določajo odtenke sive, za poslana pa odtenke modre ali občasno zelene, obenem pa prejeta in poslana sporočila tako rekoč brez izjeme razporedijo ob levi oziroma desni rob zaslona.

Kaj to pomeni? Da je posnetek zaslona s sporočilom, ki ga je objavila Zala Klopčič, res nastal na pametnem telefonu osebe, ki je sporočilo prejela. Toda posnetek zaslona, ki ga je objavila Karin Planinšek, je medtem skoraj zagotovo nastal na pametnem telefonu osebe, ki je sporočilo poslala.

To so opazili tudi nekateri uporabniki družbenih omrežij X in TikTok, ki članicama SDM očitajo, da sta ponaredili sporočilo domnevnega sledilca:

Foto: X / TikTok / Posnetek zaslona

Policija: Do incidenta je res prišlo, niso pa bili potrjeni elementi kaznivih dejanj

"Glede vprašanj lahko potrdimo, da smo bili 14. aprila 2024 okoli 4. ure obveščeni o tem, da naj bi se skupina oseb na Slovenski cesti v Ljubljani nedostojno vedla do mimoidočih. Na kraj so bile takoj napotene policijske patrulje, ki so ugotovile identiteto petih oseb, šlo je za državljane Maroka. V okviru zbiranja obvestil od prijavitelja in drugih oseb na kraju do sedaj niso bili potrjeni elementi kaznivih ravnanj," je za Siol.net pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi pri slovenski policiji Tomaž Tomaževic.

Vse, ki bi bili v dogodku morebiti oškodovani, je obenem pozval, naj o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113. ali pa se osebno zglasijo na sedežu policijske postaje Ljubljana Center na naslovu Trdinova 10, 1000 Ljubljana.

Slovenski demokratski mladini (SDM) smo poslali prošnjo za pojasnilo, zakaj je sporočilo o domnevnem napadu migrantov v Ljubljani, ki sta ga objavili funkcionarki SDM, v eni objavi obarvano s sivo, v drugo pa z modro barvo, obenem pa sta sporočili na različnih straneh zaslona, kar nakazuje na to, da je eden od posnetkov zaslona nastal na pametnem telefonu pošiljatelja sporočila oziroma da gre za poslano in ne prejeto sporočilo. Zanimalo nas je tudi, ali ima Karin Planinšek dostop do pametnega telefona osebe, ki je poslala sporočilo.



Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Preberite tudi: