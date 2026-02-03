Znani piranski podjetnik Vejsil Hot toži urednika spletnega portala Pozareport Bojana Požarja zaradi domnevne žaljive obdolžitve v zapisu na omenjenem portalu. Na današnjem predobravnavnem naroku na koprskem okrožnem sodišču se je Požar izrekel za nedolžnega, saj naj bi sporne očitke na račun Hota zapisal v prepričanju, da držijo.

Požarjev odvetnik Franci Matoz je sodišču predlagal, da zasliši številne priče, med drugim Hotovo nečakinjo in poslanko SD Meiro Hot, pa tudi predsednika SD in ministra za gospodarstvo Matjaža Hana ter nekdanje člane piranskega odbora SD, med njimi bivšega piranskega župana Petra Bossmana in vodjo njegove kampanje Sebastjana Jeretiča.

Hota danes ni bilo na sodišče, njegov odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pa je predstavil očitke iz zasebne kazenske tožbe. Požarju očita, da bi zapisi v prispevku z naslovom Piran - Pirano: nekoč je vladala SD, danes hara družina Hot pred dobrim letom dni lahko škodili njegovi časti ali dobremu imenu.

V omenjenem prispevku je Požar med drugim zapisal, da družina Hot občino Piran in celotno slovensko Istro spreminja v "mafijsko območje", Vejsil Hot pa naj bi bil nesporni vodja družine. Navedel je še, da Hot skupaj z nečakoma Markom in Titom "ustrahujejo vse, ki želijo kaj delati v Piranu". Hotu je očital tudi posojanje denarja po oderuških obrestih in druga domnevna kazniva dejanja.

Sledilo bo sojenje

Hotov odvetnik je poudaril, da Požar z navedbami Hota povezuje z uradno pregonljivimi kaznivimi dejanji, a da se v članku ni skliceval na nobenega od naštetih virov, dokazov ali prič. "Menim, da so ti dokazi nerelevantni. Dejstvo je, da zasebni tožilec ni bil nikoli obsojen za nobeno od kaznivih dejanj, ki se mu očitajo v spornem članku. Ni politik oziroma javna osebnost, je le član politične stranke," je dodal Kovačič Mlinar.

Dodal je, da Meira Hot z očitki glede njenega strica nima prav nobene povezave, Požar pa naj bi skušal z omenjanjem njenega imena v spornem članku prikazati, kot da gre za politično temo oziroma za temo, ki zadeva javne osebnosti.

Požar meni, da so navedbe iz njegovega prispevka v tožbi napačno povzete. Na vprašanje sodnice, ali priznava krivdo, pa je odgovoril: "Ne priznavam." Kot je dodal, ne priznava nobenega dejstva iz zasebne kazenske tožbe.

Sledilo bo sojenje, sodnica pa še ni mogla napovedati, kdaj se bo začelo. Požarju bo sodil senat.