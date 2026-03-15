Po očitkih, da je za podpis ene izmed spornih pogodb za zaščitno opremo prejel podkupnino, je žvižgač Ivan Gale po petih letih dokazal, da to ne drži, poroča TV Slovenija. Izkazalo se je, da so bili posnetki elektronskih sporočil, ki jih je objavil Bojan Požar, ponarejeni, saj v tistem terminu Gale ni prejel nobenega sporočila.

Potem ko je nekdanji uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale v času epidemije covida v oddaji Tarča razkril politične pritiske in sporne prakse pri nabavi zaščitne opreme, je Bojan Požar na svojem portalu Požareport objavil več člankov, med drugim tudi o tem, da naj bi Gale prejel podkupnino v višini šest tisoč evrov, in priložil dokumente, ki naj bi to dokazovali.

"Pojavili so se neki izrezki, posnetki elektronskih sporočil mojega službenega elektronskega naslova. Bil sem negativno presenečen, saj tega nisem nikoli prejel," je za TV Slovenija povedal Gale.

Od nekdanjega delodajalca je zato, da bi dokazal, da teh elektronskih sporočil ni bilo, zahteval vpogled v službeno komunikacijo, a je ta njegovo zahtevo zavrnil. Kot je pojasnil za TV Slovenija, je podal pritožbo na informacijskega pooblaščenca, zavod pa je tožil informacijskega pooblaščenca.

Upravno sodišče je nato pritrdilu Galetu. Kot je prvi poročal portal Preiskovalno.si, je po več kot petih letih od oddaje zahtevka Gale prejel uradno potrditev "da v tistem terminu ni prejel nobenega sporočila, se pravi, da gre za ponaredek".

Gale je zaradi neresničnih objav proti Bojanu Požarju vložil odškodninsko tožbo, od njega pa zahteva tudi opravičilo. Kot je za TV Slovenija razložil Gale, je zdaj postopek v pritožbeni fazi in se lahko vleče več let.

Prisluškovalna afera in dokazovanje pristnosti posnetkov

Z dokazovanjem pristnosti posnetkov se policija zdaj ukvarja v prisluškovalni aferi, ki je pred dnevi pretresla Slovenijo. V javnosti so se namreč pojavili domnevni posnetki pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke Gibanje Svoboda ter nekaterih drugih vidnih Slovencev.

Da so posnetki lažni, je zatrdila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je omenjena v enem od pogovorov, in zato podala kazensko ovadbo zoper neznane storilce.

V središču afere se je znašla tudi nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković, ki pravi, da so posnetki njenega glasu pridobljeni nezakonito, kar zdaj preiskuje tudi policija.